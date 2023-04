– Mit éreztek, amikor a második félidő elején megszerzett vezetés után a 61. percben a Majos kiegyenlített?

– Átfutott a fejemben, hogy megint összehoztunk egy olyan gólt, amely nem volt benne a mérkőzésben, de az is ezzel együtt jött, hogy menjünk, csináljuk, és minél hamarabb vezessünk megint. Szerencsére ez összejött, hiszen három perc múlva gólt szereztem. Labdajáratás után Ondrejó Tomihoz került a labda, akivel elég volt összenéznünk, máris tudta, hova indulok és hova kell beívelnie a labdát. Jól jött a védők mögé a labda, én pedig gyorsan levettem, toltam rajta egyet, és kilőttem a kapu bal oldalát. Ezután az volt a cél, hogy végleg lezárjuk a meccset, igyekeztünk minél több helyzetet kialakítani, és a 80. percben szerzett gólommal ez sikerült is.

– Élvezik a jelenlegi helyzetet, azaz azt, hogy hol első a csapat, hol második, miközben a bajnok osztályozót játszik majd?

– Azt élvezzük, hogy ott vagyunk az élmezőnyben, azt meg különösen, ha az első helyen állunk. Mindig csak egyetlen meccsre gondolunk előre, az éppen következő találkozóra, de mindenki tudatalattijában ott van, hogy mi lenne, ha odakerülnénk, ha megnyernénk a Közép csoport küzdelmeit, és osztályozót játszhatnánk. Nem szabad ennyire előre menni, mindig csak az előttünk álló feladat a lényeges.

– Segíthet, hogy az előző szezonban is hasonló helyzetben volt a Kazincbarcikával, azaz ott is a bajnoki címért harcolt, majd meg is nyerték az NB III. Keleti csoport küzdelmeit?

– Ott és akkor annyiban más volt a szituáció, hogy öt fordulóval a vége előtt eldőlt, bajnokok leszünk és feljutunk. Éppen ezért egyszerűbb volt a helyzet, mint most, amikor szerintem az utolsó fordulóig kiélezett marad a csata köztünk és az Iváncsa között.

– A Hódmezővásárhelyi FC utolsó bajnokija május 14-én Iváncsán lesz...

– Nagyon bízom benne, hogy ez a mérkőzés dönt arról, ki lesz az első. Remélem, mi.

– Elégedett a saját teljesítményével?

– A tavaszival igen, az őszivel nem. Az utóbbi időszakban nem jött mindig úgy teljesítmény, ahogy kellett volna, de most már sikerül egyre többször a legtöbbet kihozni magamból és a társakat segíteni, illetve jönnek a gólok is.