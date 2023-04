A már biztosan alapszakasz-győztes Budafok ellen zárta az NB I/B. Zöld csoportját a Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli, amelynek azonban még volt tétje az utolsó fordulónak, hiszen a negyedik, vagy az ötödik helyen végezhetett.

Fordulatosan kezdődött a meccs, hol egyik, hol másik csapat produkált egy komolyabb futást, majd Varga Ákos vezetésével átvette a vezetést a Kosársuli a második negyed elején. A harmadik negyedre megérkeztek a Hódmezővásárhelyi FC meccséről a Blue Front-ultrák, az utolsó tíz percnek is szinte egálról vághattak neki a felek, 50–49.

Ekkor viszont a bajnokság legponterősebb játékosa, Swanson villant, a Budafok pedig minden hibát büntetett, és végül 12 ponttal nyert Vásárhelyen.

Ezzel a Kosársuli a negyedik helyen végzett az NBI/B. Zöld csoportjában, így a rájátszásban az ötödik helyen végzett Tiszaújvárossal találkozik. Az egyik fél három győzelemig tartó párharcát pályaelőnyben vívhatja meg a Kosársuli.

Vuk Pavlovic: – Gratulálok a Budafoknak! Annak ellenére, hogy már több meccsel ezelőtt bebiztosították az első helyüket az alapszakaszban, teljes gázzal játszottak. A játékstílus, amit képviselnek a szerkezetükkel és a rutinjukkal együtt most nem feküdt, nehezen játszottunk ellenük, nagyon sok váltással kellett szembenéznünk, megtörték a lendületünket, sokszor ötlettelen volt a játékunk. Olyan csapat ellen is meg kell tanulnunk játszani, akik fizikálisabbak vagy rutinosabbak nálunk. A jelenlegi forma és mérkőzés alapján is megmutatta a Budafok, hogy miért domináltak ennyire a bajnokságban és miért nyerték meg az alapszakaszt. Óriási volt a hangulat a mérkőzésen, szeretném megköszönni a szurkolást! Szerintem a negyedik helyezésünk jó helyezés, ebből lehet építkezni, készülünk a playoffra, dolgozunk tovább és bízom benne, hogy ugyanígy meg fogjuk tölteni a Hódtói Sportcsarnokot!

Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli-Budafok 61-73 (15-19, 16-14, 19-16, 11-24)

Férfi kosárlabda NB I/B., Zöld csoport, 26. forduló. Hódtói Sportcsarnok, 600 néző. Vezette: Gál, Menyhárt, Földi

Kosársuli: Borbáth 4, Varga Á. 21/12, Bálint 5/3, Varga Z. 13/9, Pinnyey 9/3. Cserék: Balogh, Kass 4, Kelemen 5/3, Bősz.Vezetőedző: Vuk Pavlovic.

Budafok: Tursics 23/15, Siklós 9, Tóth -, Fehér 8/3, Swanson 24. Cserék: Lucey, Garai 9/6, Fekete.

Vezetőedző: Károly Máté.