A negyedik fordulót rendezték a Csongrád-Csanád vármegyei I. osztály rájátszásában. A felsőházban a listavezető Szeged-Csanád GA II. legyőzte a Tiszaszigetet, a második SZVSE viszont döntetlent játszott a Mórahalommal: a Vasutasok kétszer is eltalálták a kapufát, a gól viszont elmaradt, így az éllovas már 15 ponttal vezet. Ismét a mentő járt Algyőn, ahol Pócs Tamás szenvedett vállsérülést. Az alsóházban először nyert a Balástya, a HFC II. megfordította az FK Szeged elleni meccset, míg a Deszk veretlen maradt a rájátszás során.

Vármegyei I. osztály, felsőház, 4. forduló

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–Tiszasziget 3–0 (1-0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 100 néző. Vezette: Kiss Richárd – jól (Csöngető, Kucsora).

Szeged-Csanád GA II.: Rodic – Gyuga, Benyó, Busa (Budai, 86.), Povázsai, Heidrich (Berta, 79.), Tóth P. (Simon, 86.), Csorba (Dobronoky, 63.), Nagy S., Maronyai (Kapic, 63.), Lestyán. Edző: Andorka Péter.

Tiszasziget: Kiss D. – Lipták (Bánóczki, 61.), Oláh (Szabó D., 61.), Drágity (Skribek B., a szünetben), Babolek, Széll (Fődi, 79.), Bálint D., Skribek Á., Vajna, Farkas F., Varga G. (Szilágyi, 36.) Játékos-edző: Magyar György.

Gólszerzők: Tóth P. (23.), Busa (70.), Kapic (78.).

Jók: mindenki, ill. senki.

Andorka Péter: – Megvoltak a lehetőségeink, hogy korábban lezárjuk a második félidőre indokolatlanul durvává vált mérkőzést. Gratulálok a srácoknak!

Magyar György: – Más kávéház a két csapat, főleg a sérültek és az eltiltottak tükrében.



Algyő–Kiskundorozsma 2–1 (1-0)

Algyő, 150 néző. Vezette: Polyák Attila Péter – jól (Szűcs, Aradi).

Algyő: Szabó G. – Rádi, Vastag (Daróczi, 76.), Kiss R., Bozóki, Horváth A., Pióker (Puskás, 89.), Táncos (Kardos, 81.), Deák, Csányi, Pócs (Csehó, 49.). Edző: Fülöp Tibor.

Kiskundorozsma: Rozs – Budai, Laczi, Róka, Kalapács, Sallai, Ottlik Máté (Kis B., 76.), Fülöp, Lóki, Bodonji, Bozsó (Simon, 86.). Edző: Tóth János.

Gólszerzők: Csányi (11.), Deák (62., 11-esből), ill. Sallai (55.).

Jók: Rádi, Vastag, Deák, Csányi, ill. mindenki.

Fülöp Tibor: – Az első húsz percben lezárhattuk volna a meccset, utána viszont pontatlanok voltunk.Rossz játékkal is sikerült nyerni egy masszív ellenfél ellen. Ha egy kívánságom lehetne, többet ne járjon a mentő nálunk.

Tóth János: – Sajnálatos, hogy egy ilyen 11-est a hazai csapat ordibálásával sikerült elérni.



SZVSE–Mórahalom 0–0

Szeged, SZVSE-stadion, 50 néző. Vezette: Kőhalmi Attila – jól (Vida, Csöngető)

SZVSE: Seres – Fodor, Pócs, Csamangó, Rádai, Beretka, Veszelka, Lévai, Kelemen V., Papp Á., Amariutei. Játékos-edző: Kelemen Balázs.

Mórahalom: Weszelovszky – Tajthy, Vajda, Trója (Tóth M., 70.), Görbe, Csizmadia (Szalai, 77.), Baji, Pető, Mészáros, Rádóczi Dán., Bokányi (Rádóczi Dáv., 51.). Edző: Papp Endre.

Jók: Csamangó, Lévai, Papp, Pócs, ill. mindenki.

Kelemen Balázs: – Nem tudom elmarasztalni a csapatot, mentünk előre becsülettel, szerettünk volna nyerni, viszont csak kapufákig jutottunk. Pozitívum, hogy a döntetlen ellenére is növelni tudtuk az előnyünket a második helyért folytatott küzdelemben.

Papp Endre: – Csapatom végig stabil és szervezett volt, két egyéni villanást leszámítva nem forgott veszélyben a kapunk, még ha az SZVSE is irányította a mérkőzést. A kontráinkban végig ott volt a veszély, sajnos a lábunkban maradt a meglepetés. Egyik csapat sem érdemelt vereséget.



Alsóház

Hódmezővásárhelyi FC II.–FK 1899 Szeged-SZEOL 3–1 (1-1)

Hódmezővásárhely, 100 néző. Vezette: Dobai János – jól (Kócsó, Halász).

HFC II.: Vaits – Berkó, Tóth J., Vastag, Buzai, Buzás (Balázs, 86.), Krisztin (Pálinkás, 78.), Szőke (Mucsi, 87.), Borbás (Karácsonyi, 83.), Patkós (Orovecz, 74.), Barta. Edző: Bacsa Zsolt.

FK Szeged: Garamvölgyi – Tóth G., Giba, Oláh, Csuka, Vánkay, Cs. Tóth, Martinkovics (Szüts, 72.), Heredea (Kelemen, 54.), Sisák, Heipl (Frankó, 83.). Edző: Dóra János.

Gólszerzők: Tóth J. (44.), Krisztin (72.), Vastag (85., 11-esből), ill. Cs. Tóth (22.).

Jók: mindenki, ill. mindenki.

Bacsa Zsolt: – Az első félidő az FK-é volt, szerencsére a másodikban felébredtünk, és megfordítottuk a mérkőzést.

Dóra János: – Az első félidőben nagyszerű játékot mutattunk be. Fiatal csapatom nem tudja elviselni az óriási bírói bakikat, bárcsak lenne VAR.



Szentesi Kinizsi–Deszk 1–1 (0-0)

Szentes, 100 néző. Vezette: Barta Norbert István – jól (Vida, Burzon).

Szentesi Kinizsi: Kotvics-Varga – Bíró, Légrádi, Dovics, Szarvas, Bartucz B., Bartucz P., Locskai, Rácz D., Koncz, Mihály (Piti, 67.). Edző: Sallai Róbert.

Deszk: Repák – Kormos (Mácsár, 80.), Markovics, Kövesi, Istókovics, Télessy (Rácz G., 67.), Tarjányi, Adamov (Salánki, 52.), Török, Szabó R., Király. Edző: Csordás József.

Gólszerzők: Szarvas (74.), ill. Salánki (54.).

Jók: Bíró, Rácz D., Szarvas, ill. Markovics, Tarjányi, Istókovics.

Sallai Róbert: – Egy olyan mérkőzésen veszítettünk két pontot, amit végigtámadtunk, helyzetek sokaságát hagytuk ki, az ellenfél egy kaput eltaláló lövéséből gólt tudott szerezni.

Csordás József: – Alacsony színvonal, közepes iram, ellentétes félidők, igazságos döntetlen.



Balástya–UTC 2–0 (1-0)

Balástya, 50 néző. Vezette: Mucsi Zsolt – kiválóan (Gargya, Halász).

Balástya: Prcic – Szádeczky, Faragó (Újszászi, 73.), Mágocsi, Nagymihály (Sári, 57.), Gera D., Horváth Cs., Tóth P. (Márkus, 59.), Vörös, Tóth G., Vámos T. Edző: Kiss Máté.

UTC: Mészáros – Csányi, Nádudvari-Sipos, Péczely, Sós, Boss, Miles J. (Kövecs, 16.), Sarnyai, Gonda, Jozi (Palakovics, 78.), Rákóczi. Játékos-edző: Miles Joshua.

Gólszerzők: Vörös (41.), Sarnyai (47., öngól).

Jók: Prcic, Tóth G., Vörös, Mágocsi (a mezőny legjobbja), ill. Gonda, Rákóczi.

Kiss Máté: – A múltheti meccshez hasonlóan játszottunk egy remek első félidőt, most viszont ez elég volt a masszívan védekező UTC ellen.

Miles Joshua: – Nehezen alakítottunk ki helyzeteket, és nem is éltünk velük. Gratulálok a Balástyának, ma jobban akarták a győzelmet nálunk.

A következő forduló programja:

Felsőház, szombat, 17 óra: Kiskundorozsma–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II., Mórahalom–Algyő, Tiszasziget–SZVSE. Alsóház, szombat, 17 óra: FK 1899 Szeged-SZEOL–Szentesi Kinizsi, UTC–Hódmezővásárhelyi FC II. (Újszentivánon), Deszk–Balástya.