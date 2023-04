450 szurkoló előtt kezdte meg a döntőt a férfi röplabda NB I.-ben a Vidux-Szegedi RSE, az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc során az ellenfél a MEAFC-Miskolc.

Az első szettben végjátékában Kasnyik Bence blokkjával került előnybe a Szeged, majd a második játék során is maradt a magabiztos szegedi játék, 2:0-ra vezetett a Vidux. A harmadik szettben viszont fordult a játék képe, a Miskolc nem roppant meg, és előbb szépített, majd kiharcolta a döntő szettet is.

Ekkor Csányi Dániel vette hátára a csapatot, szerváival 8:1-re lépett meg a Szeged, majd a borsodiak ugyan zárkóztak, de Dileo pontjaival behúzta a meccset, és előnybe került a Vidux-Szegedi RSE. Folytatás csütörtökön, Miskolcon.

Fésüs Erzsébet: – Az első két szettben nagyon jól éreztük az ellenfél játékát, tudtuk uralni a meccset. Ebben a bajnokságban többször is előfordult, hogy lassabban indult be számunkra egy-egy mérkőzés, de most ez nem így történt. Ennek kifejezetten örültem, hiszen a kezdetektől azzal a tűzzel játszottak a játékosaim, amire képesek és ezt meg is tudták őrizni. A harmadik és negyedik szettben az ellenfél játéka feljavult, mi pedig több olyan hibát elkövettünk, amiket korábban nem. Ennek ellenére nagyon becsülendő, hogy a csapatom ilyen nehéz helyzetből is fel tudott állni és győzelmet tudott aratni. Ehhez viszont elengedhetetlen volt a csapatkapitányunk, Csányi Dániel, aki a hátán tudta vinni a csapatot a végjátékban.

Vidux-Szegedi RSE – MEAFC-Miskolc 3:2 (25:20, 25:17, 22:25, 17:25, 15:12)

Férfi Röplabda NB I., döntő, 1. mérkőzés. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 450 néző. Vezette: Bibók, Halász.

Vidux-Szegedi RSE: Piti, Kasnyik, Dileo, Kiss G., Pozzobon, Csányi. Csere: Borsi (libero), Polyák (libero), Bodnár, Honti, Sarnyai, Demcsák.

Vezetőedző: Fésüs Erzsébet.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Vidux-Szegedi RSE-nek