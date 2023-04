Úgy futott ki a pályára a Vidux-Szegedi RSE a kedd esti mérkőzésre, hogy amennyiben ismét nyer, akkor lezárja a párharcot, és bejut a döntőbe. A helyszínen belázasodott Bodnár Lajos, így rá nem számíthattak a szegediek.

Lendületesen kezdett az SZRSE, majd 11-10-nél megfogyatkozott a Dunaújváros is, amikor is Quintana szenvedett súlyosnak tűnő sérülést. 17-17 után zsinórban hat szegedi pont következett, Kiss ász nyitásaival, 23-17-ről pedig már nem veszítette el az első szettet a Szeged. A vendégek egyenlítését követően a DKSE maradt lendületben, öt ponttal is vezettek, és el is vitték a harmadik játszmát is.

A negyedik szettben igen látványos labdameneteket láthatott a közönség, 11-16-ról pedig nagyot küzdött a Szeged, és végül Dileo pontjával kiharcolta az ötödik szettet. Ez már simább játékot hozott, a Vidux az legvégén is koncentráltan tudott játszani, és végül ötszettes csatában behúzta a harmadik meccset is a Dunaújváros ellen, ezzel bejutott a döntőbe.

Az, hogy kivel találkozik a döntőben az SZRSE, még nyitott kérdés, miután a Dág legyőzte a Miskolcot, így szépített a párharcban, a borsodiak 2:1-re vezetnek.

Fésüs Erzsébet: – Köszönjük a szurkolást! A kilátogatók támogatása nélkül ezt a mérkőzést talán nem nyertük volna meg! Fantasztikus hangulatot teremtettek a Városi Sportcsarnokban, nekünk pedig nem volt más választásunk, egyszerűen nyernünk kellett. Nehezen találtuk meg a játékunkat, de amikor igazán élessé vált a helyzet, minden összeállt. Végig tudtunk hinni a győzelemben.

Vidux-Szegedi RSE–Dunaújváros 3:2 (25:19)(18:25)(20:25)(27:25)(15:9)

Férfi röplabda NB I, elődöntő, 3. mérkőzés. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 180 néző. Vezette: Barabás, Horváth.

Vidux-Szegedi RSE: Davi Pozzobon, Tomas Dileo, Csányi Dániel, Kasnyik Bence, Piti Richárd, Kiss Gábor. Csere: Borsi Levente (libero), Polyák Ábel (libero), Sarnyai Ákos, Demcsák Balázs, Honti Szilárd.

Vezetőedző: Fésüs Erzsébet.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 a Vidux-Szegedi RSE-nek