A szentesi származású Pellei Frank emberelőnyös góljával a Kaposvár szerzett vezetést a mérkőzésen először. A negyed közepéig kereste a somogyi védelem ellenszerét a Szeged, akkor Sánta Dániel találta meg. Kovács Kristóf adott tartást a hazaiaknak, több bravúrt is bemutatott az első negyed során. Megjött a góllövők kedve is, Leinweber, Bóbis és Pörge talált be sorozatban, így 4–1-gyel ért véget az első negyed.

Küzdött a Kaposvár, hogy közelebb kerüljön, 7–6-nál a harmadik negyed végén fel is csillant a remény. A záró nyolc perc viszont a mezőny legjobbja, Kürti révén hazai találattal indult, 8–6, így reális esélye nem mutatkozott a vendégeknek a pontszerzésre, 11–7-re győzött a Szeged.

A 9–12. helyért rendezett másik párharcban az UVSE legyőzte a Pécset otthon és 6–3-ra vezet az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharcban.

