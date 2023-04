Valahogy ez a nap más volt, mint a korábbi meccsnapok. A Zengő Alföld Szegedi TE ugyanúgy bajnokit játszott, ugyanúgy fogadta a lelkes közönség a csapatot a szuperliga 17. fordulójában az újszegedi teke- és bowlingcentrumban, ugyanúgy győzött az együttes hazai pályán, mint eddig az idényben, ám egy valaki egészen máshogy készült a meccsre.

A sérülés miatt visszavonuló Szél Tibor hivatalos búcsúmérkőzése volt a Győr elleni találkozó – ezért volt ez a meccs kicsit más, mint a többi.

A korábbi világbajnok elhúzódó lovaglóizom-sérülés miatt döntött úgy, hogy felhagy az aktív játékkal, és inkább a teljes felépülésre helyezi a hangsúlyt. A szegedi klub pedig úgy gondolta, a szezon utolsó hazai bajnokija a legjobb alkalom arra, hogy elbúcsúztassa a 13 éven át a csapatot szolgáló legendás tekést. A szurkolók vezetőjétől, Fodor Józseftől a drukkerek nevében egy kupát, míg Karsai Ferenc klubelnöktől egy oklevelet és egy emlékmezt kapott a búcsú alkalmából, sőt egy szett erejéig még játszott is.

– A meccs reggelén tudtam meg, hogy 30 dobás vár rám, örülök, hogy 152 fát sikerült összehoznom. Ha nem is sírtam, de a könnyek előjöttek nem csak nálam, hanem másoknál, így például a korábbi világbajnok és szobatársamnál, Jovan Csalicsnál is. Remekül éreztem magam, egy kicsit el is érzékenyültem – mondta a 7:1-re megnyert meccs végén Szél Tibor.

Jegyzőkönyv

Férfi tekecsapat szuperliga, 17. forduló:

Zengő Alföld Szegedi TE–Győr 7:1 (3726:3512)

A párok: M. Jovetics–Bíró E. 1:0 (4:0, 662:583), Zapletán Zs.–Danóczy R. 1:0 (2,5:1,5, 627:605), Karsai D.–Koller D. 0:1 (1:3, 582:631), Karsai L.–Tóth D. 1:0 (4:0, 688:565), Sárosi K.–Somodi K. 1:0 (2:2, 585:547), Ács T. (Szél T.)–Németh M. 1:0 (2:2, 582:581).