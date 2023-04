Az már biztos, hogy dobogón végez a Hódmezővásárhelyi FC az NB III. Közép csoportjának 2022/23-as szezonjában, ám az még kérdéses, hogy milyen színű érmet akasztanak a vásárhelyi labdarúgók nyakába az év végén. A HFC-nek még van esélye az aranyra is, ám ehhez a hátralévő három találkozóján nem szabad pontot veszítenie, miközben azért is szurkolnia kell, hogy az Iváncsa többször is vereséget szenvedjen. Ha azonban a harmadik helyen álló ESMTK-t legyőzik a kék-sárgák a hétközi fordulóban, akkor már minimum ezüstérmesként zárják az évet.

– Súlyos vereséget szenvedtünk az ESMTK otthonában, így a visszavágás is motiválja a játékosokat. Az osztály egyik legjobb játékát nyújtó csapattal találkozunk, akik ellen nem lesz könnyű játszani. Már fent elkezdik a csapatvédekezést, szervezetten mozognak a pályán, kevés területet adnak az ellenfeleknek, pontrúgásban pedig veszélyesek. Ettől függetlenül kisülhet belőle egy sokgólos, ki-ki meccs is, de fontos, hogy megmaradjon a stabilitásunk, ami jellemzett bennünket az utóbbi meccseken. Azt megelőzően a meccsek elején előnybe akartunk kerülni, és talán túlságosan is kinyíltunk mostanában – mondta a meccs előtt Antal Krisztián, a HFC edzője.

A mai meccs után másfél hét szünet vár a HFC-re, amely május 7-én folytatja majd a bajnokságot.

– A múlt héten érezhető volt már a mentális fáradtság, próbáltunk ezen frissíteni, de örülök, hogy vasárnap felszabadult játékot mutattunk. A szerdai meccsbe bele kell tenni mindent, hiszen utána tudunk egy kicsit pihenni. Azt mondtam a srácoknak is, a focit el kell felejteniük egy picit az ESMTK elleni meccs után, azt követően pedig van még két meccsünk, amibe újult erővel vághatunk bele – tette hozzá Antal Krisztián.