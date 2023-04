A Hódmezővásárhelyi FC Kecskemét II. elleni idegenbeli veresége miatt megint változott a labdarúgó NB III. Közép csoportjában a tabella eleje. Mivel az Iváncsa 4–2-re nyert a Paks II. otthonában, így a Fejér vármegyei csapat lépett az első helyre, a HFC pedig visszacsúszott a másodikra.

Viszont jó hír, hogy gyorsan jön a javítási lehetőség, hiszen szerda 16 órától rendezik a bajnokság 31. fordulóját, amelyben a Hódmezővásárhely Szolnokra látogat.

– A Kecskemét II. elleni meccsben sokkal több volt, és ezt nem csak a vereség miatt mondom. Jól játszott a csapat, de sajnos a helyzetek kimaradtak, és nem tudtunk átlendülni a holtpontokon a számunkra kedvező irányba. A kispadról nehéz bármit is hozzátenni azon kívül, hogy a meccs előtt felkészítjük a csapatot, így sokszor én is beleszaladnék a pályára, hogy valamit segítsek. Bajnokesélyes együttesként nem állhatunk be a kapunk elé védekezni, sokkal inkább mennünk kell előre, és ilyenkor hátul óhatatlanul is belehibázunk. A játékosok 70 százaléka nem küzdött még bajnoki címért, így nekik teljesen új ez a szituáció. A Szolnok elleni mérkőzés is más lesz, hiszen a tavasszal megszerzett pontok alapján az ellenfelünk nem kiesőjelölt együttes, holott az alsó régióban található. Csinálni kell tovább a dolgunkat, a legutóbb elveszített bajnokin sem tehettem szemrehányást a játékosoknak, csak a kapu előtt kell a helyzeteknél koncentráltabb, egyszerűbb, pontosabb megoldásokat választani – nyilatkozta Antal Krisztián, a Hódmezővásárhelyi FC vezetőedzője.