Hullámzó első félidőt játszott Gyöngyösön a Pick Szeged, amelyből ezúttal Gaber, Tönnesen és Blonz pihenőt, a fiatalok közül Radvánszki és Molnár pedig lehetőséget kapott, míg Stepancic két kihagyott meccs után visszakerült a keretbe.

Bombac góljával indult a találkozó, amelyre akárcsak az előző idényben, most is csordultig megtelt a gyöngyösi csarnok. Remek hangulatban 2–1-re a Pick vezetett, 3–2-nél viszont már a hazaiak jártak előrébb. Mikler kezdett a szegedi kapuban, aki több védést is bemutatott, így a 12. percben 5–4-nél már ismét a bajnoki címvédőnél volt az előny. 6–4-nél mutatott először kétgólos különbséget az eredményjelző, de ezt követően sem tudta leszakítani magáról a Szeged a Gyöngyöst. A hajrában ötperces hazai gólcsend közepette 13–10-re léptek el Bánhidiék, a legnagyobb különbség pedig a szünetre alakult ki, 12–16.

Bogdan Radivojevics kilenc lövéséből hat gól született Gyöngyösön.

Fotós: Sólya Eliza/pickhandball.hu

Pillanatok alatt 18–12-re léptek el a szegediek. Frimmel kétszer beköszönt, miközben Alilovic mutatott be bravúrt. Nem egyszer védett a horvát kapus, ziccereknek és hétméteresnek is útját állta. A második félidőt a négy-hatgólos különbség jellemezte. Szívósan tartotta magát a Gyöngyös, de közelebb nem került a Pickhez.

Az utolsó tíz percbe lépve Garciandía begyűjtötte harmadik kétperces büntetését, így piros lapját, de ez sem sodorta veszélybe az újabb szegedi sikert, amely végül hatgólos különbségű lett.

HE-DO B. Braun Gyöngyös–OTP Bank-Pick Szeged 26–32 (12–16)

Férfi kézilabda NB I., 20. forduló, Gyöngyös, dr. Fejes András Sport- és Rendezvényközpont, 1200 néző. Vezette: Altmár, Horvát.

Gyöngyös: Tomic – Gábori, Schäffer 7, Hegedüs 2, Halász 2, Potisk 2, Varsandán 2. Csere: Gyánti (kapus), Gerdán, Jóga 2, Gráf 6, Schmid, Hamidovic 1. Jaros 2, Menyhárt. Vezetőedző: Bíró Balázs.

OTP Bank-Pick Szeged: Mikler – Radivojevics 6/1, Garciandía 6, Bánhidi 3, Frimmel 7/1, Bodó 2, Bombac 3. Csere: Alilovic (kapus), Stepancic 2, Mackovsek, Rosta 2, Szita 1, Martins, Fekete G., Molnár R. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Kiállítás: 8, ill. 16 perc.

Hétméteres: 1/0, ill. 3/2.