– Elégedett lehetek, hiszen nemrég léptem át a felnőtt korosztályba. Egyedül az ötven háton nem tudtam új egyéni csúcsot hozni, így az időknek is örülök. Ugyanakkor van hiányérzetem, mert egyik úszásomra sem tudom azt mondani, hogy ne lett volna hiba benne, vagy hogy közel állt volna a tökéletes úszáshoz. Ehhez lehet, hogy az idegesség is hozzátett egy keveset, főleg száz pillén, mert ott szerettem volna megvédeni a címemet. Van még az úszásaimban tartalék – összegezte a Kaposváron történteket Ugrai Panna. A Hód Úszó SE úszója ugyanis 100 méter pillangón megvédte a bajnoki címét, míg 100 méter háton is aranyérmet szerzett, 50 méter háton pedig bronzérmet szerzett.

Panna a két győztes számát tekintve 100 méter háton 1,2, míg 100 méter pillangón egy másodpercre van az olimpiai A szinttől, míg a világbajnoki idők tekintetében hat tizedet kellene javulnia.

– Nem titok, hogy a párizsi olimpia a cél. A folytatásban egy kicsit gyorsítunk majd, egy hosszú alapozás van mögöttem. Sopronban lesz még egy kvalifikációs verseny, ahol be lehet kerülni a világbajnoki csapatba, a vb A szint pedig már elég közel áll az olimpiai A szinthez is. Nem lehetetlen megcsinálni, de sokat kell még fejlődnöm. A célom, hogy ott legyen a helyem, a világbajnokság már egy nagy ugrás lenne, és értékes tapasztalatot is szerezhetnék az olimpia előtt – mondta Ugrai Panna, aki egyelőre nem tagja a júliusban esedékes világbajnoki keretnek, amelybe eddig 23 úszó került be. Ők már védettek, de a keretbe Sós Csaba szövetségi kapitány döntése alapján még be lehet kerülni.

A Hód Úszó SE sportolója a 100 háton szerzett bajnoki címe abból a szempontból is különleges volt, hogy az egyes pályáról indulva sikerült nyernie, miután nyolcadik idővel sikerült kvalifikálnia magát a délutáni döntőbe.

– Nem direkt volt, hogy a szélére kerüljek, nem vagyok rá büszke, de egy picit ellazáztam az előfutamot. Délután teljesen máshogy álltam oda, felvettem a zöld dresszemet, és teljesen beleolvadtam a környezetbe. A mellettem úszó ukrá lányt néztem, tudtam, hogy ő milyen időket úszott eddig ezeken a távon, így tudtam, hogy előtte kell kezdenem, majd onnan haza kell hoznom. Visszafele a maximumot kiadtam magamból – zárta Ugrai Panna.