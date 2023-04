Még 2022. októberében fogalmazta meg lapunkban azt a célját, hogy 2023 legnagyobb célja, hogy részt vegyen az ausztráliai Világjátékokon. A szentesi Pengő László 2020. január 13. óta él új szívvel.

Célja teljesült, utazhatott a Szervátültetettek Világjátékára, ráadásul rögtön az első napon két érmet is szerzett. A Magyar Szervátültetettek Szövetsége számolt be róla, hogy a az úszóversenyek első napján 2020 óta szívátültetett sportoló, Pengő László álma valóra vált. Bár egész életében úszott, vízilabdázott, Szervátültetettek Világjátékán most versenyezhetett először.