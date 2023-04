Az előző idény végén ott volt az Extraliga küszöbén a Vidux-Szegedi RSE férfi röplabdacsapata, de a székesfehérvári MÁV Előre SC nüanszokkal jobbnak bizonyult. Most ismét hatalmas esély előtt állnak a szegediek, hiszen bejutottak az NB I. Liga döntőjébe. Immár viszont biztossá vált, hogy az ősztől ettől függetlenül is a legjobbakkal mérkőzhetnek majd meg Fésüs Erzsébet tanítványai, és akár azt a bravúrt is végrehajthatják, mint a fehérváriak újoncként. Ők ugyanis bejutottak az Extraliga döntőjébe.

Új versenykiírás

A következő idényre szóló versenykiírásból kiderül, a szövetség az alapszakaszra összevonta az Extraligát és az NB I.-et. Ez lesz az NB I.-es bajnokság, majd a felsőházi rájátszásba jutott legjobb nyolc csapat már az Extraliga név alatt küzdhet meg egymással a magyar bajnoki címért. A többi együttes az NB I. Ligában játszik majd.

Az Extraliga idei kiírásában nyolcan, az NB I.-ben heten vettek részt, bár utóbbiból egy visszalépett. Az ősztől rajtuk kívül az NB II.-ből feljutott csapatok is az NB I.-es bajnokságban indulhatnak, valamint az utánpótlás válogatott, vagy válogatottak. A bajnokság lebonyolítása egyszerű lesz, mindenki játszik mindenkivel oda és vissza, majd a legjobb nyolc a felsőházban, az Extraligában folytatja, míg a többiek az NB I. Ligában.

Visszakerülnek az élvonalba

– Nagyon örülünk, hogy férficsapatunk hazánk legjobbjai között folytatja, visszakerültünk az élvonalba, ahol a 2000-es években a negyedik helyezés volt a legnagyobb eredményünk, ezzel akkoriban kiharcoltuk a nemzetközi kupaindulás jogát is – kezdte nyilatkozatát a Szegedi Röplabda Sportegyesület ügyvezetője, Dávid Tibor a klubhonlapon. – Büszkék vagyunk rá, hogy túlnyomórészt saját nevelésű szegedi játékosokkal, magyar röplabdázókkal értük el ezt a mérföldkövet, mindössze két légióssal. A jövőben is erre törekszünk, már jön fel az új szegedi generáció, a tavaly korosztályos bajnoki címet szerző Fitor Patrick és Szepesi Máté épp Portugáliába készül, ahol mindent eldöntő Eb-selejtező vár rájuk, reméljük, hogy az U17-es kontinensviadalon is látjuk a fiúkat. Ők már az NB I Ligában bemutatkoztak, tovább épül tehát a nagybetűs szegedi csapat. Az Extraliga bővítésétől függetlenül az NB Ligában vár ránk egy döntő, amit szeretnénk megnyerni, és ehhez vasárnap is szükség lesz népes szurkolótáborunkra, amely az elődöntőben is fantasztikus hangulatot varázsolt az újszegedi sportcsarnokba – hangsúlyozta.