Igencsak kiélezett csata vár a Naturtex-SZTE-Szedeákra holnap este az újszegedi sportcsarnokban. 18 órától ugyanis az a Budapesti Honvéd lesz Bognár Kristófék ellenfele, amely vasárnap vereséget szenvedett Nyíregyházán, ezzel pedig nyílttá vált a kiesés elkerüléséért vívott harc, hiszen a szabolcsiak egyetlen győzelemnyi hátrányba kerültek a fővárosiakkal szemben.

A Szedeáknak ezért is jelentett nagyon sokat a szombati, Kaposvár elleni siker, hiszen a sereghajtó (egyben a kiesést jelentő) pozícióban álló Nyíregyházához képest három, a Honvéddal szemben pedig két győzelem az előnye – azaz szerda este ha matematikailag még nem is biztosíthatja be jövő évi tagságát Nikola Lazics csapata, de ehhez nagyon közül kerülhet.

A fentiekből következik, hogy a Honvéd várhatóan nem adja olcsón majd magát, vasárnap 21 pontos hátrányból végül szorossá tették a meccset Nyíregyházán. A budapestiekkel szemben az alapszakaszból felemás emlékeket őrizhet a Szedeák, hiszen az újszegedi sportcsarnokban legyőzték az aktuális ellenfelüket, a Ludovika Arénában viszont sima vereséget szenvedtek.

Kulcsfontosságú meccsel zárul tehát az alsóházi rájátszás első fele, amelyen a kaposvári győzelem után egy újabb nagy lépést tehet a bentmaradás felé a Naturtex-SZTE-Szedeák. A szerdai meccs után egyébként két hét szünet következik a bajnokságban, hétvégén ugyanis az U20-as országos döntőt rendezik, így a Szedeák ezt követően legközelebb május 10-én lép pályára.