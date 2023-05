MLSZ országos U16, C csoport, 12. forduló:

DEAC–Szeged-Csanád GA 3–0 (0–0)

Szeged-Csanád GA: Szabó – Tóth, Lőrincz L. (Molnár A., 78.), Csikós (Ferenczi, 67.), Gáti, Nógrádi, Grezsa (Pohner, 67.), Pap, Kiss B. (Trombitás, 46.), Lőrincz B. (Kis Cs., 46.), Mádi Sz. Vezetőedző: Retek Flórián.

Gólszerzők: Kozma (59.), Szilágyi (62.), Dudás (94.).

Retek Flórián: – Az első 20 percet leszámítva sajnos nem sikerült az előző szép és eredményes játékunkat megismételni. Nem szoktam a játékvezetőkkel foglalkozni, de sajnos most sok esetben sújtották csapatunkat. A kihagyott helyzeteink megbosszulták magukat, így összességében megérdemelten nyert az ellenfél.

MLSZ országos U15, alap csoport, 21. forduló:

Szeged-Csanád GA–KTE LA 1–0 (1–0)

Szeged-Csanád GA: Farkas – Lukácsi, Volford (Lakatos, 41.), Mahler (Szatmári, 58.), Sándor, Tóth, Lázár (Szőke, 41.), Sümeghy, Vásárhelyi, Pipis, Karácsonyi (Csanády, 58.). Vezetőedző: Kikity Márió.

Gólszerző: Sándor (14.).

Kikity Márió: – Szeretjük az ilyen mérkőzéseket, ez egy igazi rangadó volt. Az első félidőben nagyon jól játszottunk, meg is szereztük a vezetést. A szünet előtt annyi helyzetünk volt, hogy már ekkor eldönthettük volna a három pont sorsát. A második félidő végén beszorított minket az ellenfél, kétszer is tisztáztunk a kapu előtt, egyszer pedig a kapufa kisegített bennünket. Gratulálok a srácoknak, nagyon jól játszottak, végig segítették egymást. Többen is kiváló egyéni teljesítményt nyújtottak.

MLSZ országos U14, alap csoport, Kelet, 25. forduló:

BVSC-Zugló–Szeged-Csanád GA 1–1 (1–1)

Szeged-Csanád GA: Mesaros – Beder, Tóth-Sági (Ördög, 71.), Müller (Tóth, 46.), Kocsis, Horváth, Doszkocs, Szanka, Erőss (Sipos, 71.), András, Mayer (Kovács, 50.). Vezetőedző: Kovács Péter.

Gólszerzők: Kocsis (5.), ill. Erőss (2.).

Kovács Péter: – Ezen a mérkőzésen volt minden, ami tönkreteszi a gyerek focit: szülői viselkedés miatt kétszer félbeszakított játék; egy nagypapakorú játékvezető, aki a nézőtéri bekiabálásokat a gyerekeken kompenzálta, és aki a szünetben a kollégáinak arról panaszkodott, hogy szédül és rosszul van; és persze az igazságérzetükben megsértett pályán síró gyerekek. Ezek után könnyű lenne azt mondanom, hogy négy alkalommal álltunk az ötösön a kapuval szemben, és csak be kell rúgni a helyzeteket. Most is beigazolódott, hogy a gyerekek játékának a legnagyobb ellenségei a felnőttek.

MLSZ országos U13, Dél-Kelet, 26. forduló:

KTE LA–Szeged-Csanád GA 5–0

Szeged-Csanád GA: Trombitás – Nagygyörgy, Nagy, Bakos, Tóth, Ötvös, Szeles, Gáti, Lengyel. Csere: Németh – Varga, Fogas, Donkó, Csuka, Sebők, Guba. Vezetőedző: Dlusztus Imre.

Gólszerzők: Deák (41., 60.), Házi (49., 55.), Ronkó (63.).

Dlusztus Imre: – Fáradtan, enerváltan futballoztunk, amit a Kecskemét maximálisan kihasznált. Frissülnünk kell, mert van még hátra három bajnoki mérkőzésünk.

MLSZ országos U12, Dél-Kelet, 26. forduló:

KTE LA–Szeged-Csanád GA 3–2

Szeged-Csanád GA: Mikuska – Palágyi, Kránicz, Papp, Mede, Tóth, Palócz, Dobó, Darázs. Csere: Móczár, Pongó, Visi, Forrai, Csjernyik, Tábit, Molnár. Vezetőedző: Bús Nándor.

Gólszerzők: Kriskó (8.), Czibók (17.), Madarász (44.), ill. Visi (28.), Tóth (68.).

Bús Nándor: – Hullámzóan teljesítettük a mérkőzésen. Úgy gondolom, hogy voltak nagyon jó periódusaink, amikor teljesen beszorítottuk az ellenfelünket a kapuja elé, néhány alkalommal viszont több hiba jellemezte a játékunkat. Ezeket ki kell kijavítanunk.