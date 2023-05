A 19 esztendős balszélső a másodosztályban érdekelt U21-es szegedi csapat mellett többször lehetőséget kapott a fiatal szabály mellett az NB I.-ben is. A tehetséges kézilabdázóra a felnőttválogatottnál is felfigyeltek, a legutóbbi összetartáson, majd a litvánok és a grúzok elleni Európa-bajnoki selejtezőn is pályára léphetett.

Molnár ebben a szezonban mutatkozott be a felnőtt első osztályban, két NB I.-es gólja van eddig. Régi-új csapatához a nyártól kétéves szerződést írt alá.

Molnár Robin az ötödik hivatalos távozója az OTP Bank-Pick Szegednek. Korábban Mirko Alilovic (új csapata: Orlen Wisla Plock), Kent Robin Tönnesen (Paris Saint-Germain), Alexander Blonz (GOG) és Rosta Miklós (Dinamo Bucureti) új klubjára derült fény.