A betegség ellenére sikerült megvédenie a bajnoki címét az 50 méter mellúszás döntőjében Gál Olivérnek: a Hód Úszó SE úszója így ismét aranyérmet szerzett az országos bajnokságon.

– Egész jól vagyok, bár a csonthártyagyulladás nehezen kezelhető és tűrhető, de ahhoz képest jól vagyok. Egy hetet pihentem, ezen a héten kezdek el edzeni, kondizni és úszni. Innentől a Sopron Openre koncentrálok, ahol megpróbálok majd világbajnoki szintet úszni. A benyúlásom katasztrofális volt Kaposváron, egy 27.3-as idővel fixen induló lehetnék a világversenyeken, és úgy érzem, képes is vagyok erre, nyáron a sprinteket és az erőnléti edzéseket kell végigcsinálnom ehhez – összegzett lapunknak Gál Olivér.

A Hód Úszó SE sportolója az 50 méteres táv ellenére magabiztosan nyert a fináléban, 28.32-es idejével hat tizeddel előzte meg a mezőnyt.

– Magabiztos győzelemnek mondanám, de azt is látni kell, hogy a magyar mellúszó mezőny Gyurta Dániel óta bizony nem vaskos. A sérülés miatt nem mertem elindulni a száz méteren, de ahogy néztem az időket, egy dobogó ott is összejött volna. A rövidpályás országos bajnokságon szeretnék ötvenen és százon elindulni, de gondolkozok a kétszáz méteren is, valamint még lehet a száz méter vegyes is rendben lehet, ezeken a számokon szeretnék pontszerző helyeken végezni. Szeretnék ötven méter mellen országos csúcsot is dönteni, mert az már egy 26 másodperces idő lenne, ami egy olyan eredménynek számít, amivel világbajnokságon és Európa-bajnokságon mindenképpen indulhatnék – mondta terveiről Gál Olivér.

A vásárhelyi úszónak tehát a világversenyeken való szereplés a célja: az 50 méter mellúszás viszont bár időről-időre felmerül, hogy része legyen az olimpiai programnak, egyelőre nincs ott az ötkarikás játékok műsorán, így Gál Olivérnek olimpiai álmai ezen a számon nem lehetnek.

– Logikát nem látok benne, mert például ötven méter gyors szerepel a programban. Lehet, hogy az idő miatt döntenek így, de ha kiszámoljuk, akkor nagyjából hatszor egy percről van szó. Időnként felmerül, hogy mégis benne lesz a programban, de aztán ez nem változik – zárta Gál Olivér.