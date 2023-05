Elérkezett az alapszakasz zárófordulója a Guardians számára a magyar amerikai-futball liga honi legfelsőbb szintjén. A HFL utolsó fordulójában a sportág hazai nagyágyúja, a Budapest Wolves lesz a szegediek ellenfele, a szombaton 15 órakor kezdődő mérkőzést az Etelka sori füves pályán a nézők ingyen tekinthetik meg.

– Feltesszük az i-re a pontot – kezdte a csapat edzője, Baranyi Ernő annak kapcsán, hogy a szezon végére az egyik legkeményebb kihívás jön a HFL-ben újonc Guardiansnek. – Az eddigi mérkőzéseinkre visszatekintve, nagyon hasznos volt, sokat tudtunk tanulni az eddigi találkozókból. Azt érezzük, itt van a helyünk, itt szeretnénk játszani, ide kell felfejlesztenünk magunkat. Egyrészt megtiszteltetés, hogy a Budapest Wolves ellen játszhatunk, aki egy nagyon nagy múltú csapat, rengeteg válogatott játékossal. Mi is szeretnénk kiadni a maximumot magunkból, korrekt csapatként szeretnénk viselkedni, hogy ki is érdemeljük ezt a tiszteletet. Egy jó mérce állítás lesz ez most számunkra – tette hozzá Baranyi Ernő.

A Guardians eddigi öt meccsén két győzelmet aratott, és három vereséget szenvedett.

– Elégedett vagyok az eddigi teljesítményünkkel. A Wolves ellen kikapni nem szégyen, de nem így szeretnénk hozzáállni, mert lehet, hogy ezerből egyszer rosszul játszanak, és ki tudja, lehet, ez az alkalom pont most lesz. A két győzelmünk alatt kontrolláltan és magabiztosan tudtunk játszani. Sok jó jelenet és megmozdulás volt ezeken a meccseken. Előzetesen is az volt a célunk, hogy egy-két-három győzelmünk legyen, és ne legyünk pofozógépek. Az első három meccsből sikerült tanulnunk, hogy kamatoztattuk is a tapasztalatainkat. Nem érzem azt, hogy ne lenne keresnivalónk a jövőben ebben az osztályban – mondta a csapat edzője.

A Guardiansnek még a rájátszásra is van esélye, ehhez a Borsod Bobcats legalább 20 pontos veresége kell.