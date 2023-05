Már csak három forduló van hátra a labdarúgó NB II.-ből. Fokozódnak az izgalmak, bár az már eldőlt, hogy a bajnok és egyik feljutó a Diósgyőr lesz, ám a második NB I.-et érő helyért, illetve a kiesés és az osztályozó elkerüléséért még nagy csaták lesznek.

A Szeged-Csanád GA helyzete ebből a szempontból akár nyugodtnak is mondható, hiszen a helye az élmezőnyben biztos, ám azért még a harmadik helyre is odaérhet a csapat – ehhez azonban sok mindennek össze kellene jönnie. Nem elég például megnyerni mindhárom meccsét a Csákvár, a Gyirmót és a Nyíregyhéza ellen, de az Ajkának is botlani kellene, nem is egyszer.

A következő ellenfele, a Csákvár viszont jelen pillanatban osztályozós pozícióban, a 16. helyen áll, így minden pontra szüksége van.

A bajnokság állása

1. Diósgyőr 35 26 2 7 73 34 80 2. MTK 35 20 7 8 83 47 67 3. Ajka 35 18 8 9 49 34 62 4. Gyirmót 35 16 9 10 57 41 57 5. Szeged 35 16 9 10 43 36 57 6. Soroksár 35 14 12 9 54 47 54 7. Haladás 35 14 9 12 52 50 51 8. Pécs 35 12 15 8 33 30 51 9. Siófok 35 12 11 12 41 50 47 10. Budafok 35 12 10 13 38 43 46 11. Győr 35 11 12 12 34 35 45 12. Tiszakécske 35 12 7 16 35 45 43 13. Mosonmagyaróvár 35 11 10 14 33 40 43 14. Kazincbarcika 35 11 9 15 40 54 42 15. Nyíregyháza 35 9 10 16 43 49 37 16. Csákvár 35 8 13 14 39 46 37 17. Szentlőrinc 35 8 12 15 41 55 36 18. Kozármisleny 35 9 8 18 42 61 35 19. Békéscsaba 35 7 13 15 44 52 34 20. Dorog 35 6 10 19 29 54 28

– A Csákvár nehéz helyzetben van, az életéért harcol minden fordulóban. Biztos vagyok benne, hogy nem lesz egyszerű egy ilyen csapat ellen játszani, hiszen mindent megtesznek majd a győzelemért. A fiatal tehetségek és a rutinos játékosok nagyszerű elegyet alkotnak Csákváron. Ezzel együtt nekünk megvan a saját célunk, amely eléréséhez fontos lépcsőfok lesz a vasárnapi összecsapás. Remélem, a játékosaim átérzik ennek a meccsnek a fontosságát, és teljes odaadással, önbizalommal játszanak majd – nyilatkozta Alekszandar Sztevanovics vezetőedző.

A vasárnap 17 órakor kezdődő meccsen a szakmai stáb továbbra sem számíthat Temesvári Attila, Vári Barnabás és Beronja Zoran játékára.

A két együttes őszi szegedi meccsén masszív játékot mutatott a Csákvár, de a 36. percben Papp Áron góljával sikerült feltörni a védelmét, és megszerezni a három pontot.

A Szeged a szezon utolsó hazai mérkőzését jövő vasárnap 17 órától játssza, amikor a Szent Gellért Fórumban a Gyirmótot fogadja – ez a meccs akár a negyedik helyről is dönthet.