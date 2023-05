A Szent Gellért Fórum stadionjában játszhatta szezonbeli utolsó mérkőzését a bajnoki címét már hetekkel korábban bebiztosító Szeged-Csanád GA II. Andorka Péter tanítványai a Kiskundorozsmát is legyőzték, miután Dobronoky szabadrúgásgóljával szereztek vezetést, majd 15 perccel a vége előtt a egy beadásra érkezett Haruna, és biztosította be a győzelmet. Így a szegediek veretlenül, mindössze három döntetlent felmutatva nyerték meg a bajnokságot, és várhatják a keddi sorsolást az NB III.-as osztályozókra. A Kiskundorozsma trénere, Tóth János ezen a meccsen ült utoljára a dorozsmai csapat kispadján.

A felsőház másik két mérkőzése is egyaránt hazai győzelmet hozott, a kupadöntő két résztvevője, az SZVSE és az Algyő is megnyerte szezonbeli utolsó meccsét. A Vasutasok egy feszült hangulatú mérkőzésen győzték le a Tiszaszigetet. A két érmes csapat rangadóján egy-nullnál nagy lehetősége volt a szigetieknek, de az kimaradt, végül a szegedieké lett a három pont. Az Algyő a hajrában szerzett találattal győzte le a Mórahalmot, ezzel pedig megszerezte a negyedik helyet a bajnokságban. Az Algyő és az SZVSE szombaton 17.30-tól vármegyei kupadöntőt játszik majd egymással Ásotthalmon.

Az alsóházban izgalmakat tartogatott az utolsó forduló, hiszen még a Deszk és a Szentesi Kinizsi nem érezhette magát biztonságban a bentmaradást illetően. A deszkiek ugyan bő fél órát emberhátrányban játszottak Balástyán, ám a kiállítást követően is jó játékot mutattak, és a végjátékban szerzett góllal meg is szerezték a három pontot. Csakhogy a Szentesi Kinizsi is győzelemmel zárta az idényt, miután mindkét félidőben betalált egyszer-egyszer az FK Szegednek. Mindez pedig azt jelentette, a Deszk hiába nyert, nem tudta meghosszabbítani tagságát, győzelmével pedig a Szentesi Kinizsi bennmaradt.

Érdekesség, hogy a pályán döntetlent hozott Szentesi Kinizsi–Deszk (1–1) meccs három pontját jogosulatlan játék miatt a Kurca-partiak kapták meg, ez pedig végül döntő különbségnek bizonyult a versenyfutásban. A már biztosan búcsúzó UTC ugyan vezetett a HFC II. otthonában, ám végül a vásárhelyiek fordítottak, és győzelmükkel megnyerték az alsóházat.