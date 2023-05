A szegedi származású labdarúgó, aki a SZEOL SC-ben nevelkedett, majd a Kecskeméti TE Labdarúgó Akadémia korábbi növendéke volt, Farkas Patrik profi előszerződést írt alá az angol Blackburn Rovers csapatánál – számolt minderről a KTE hivatalos médiafelülete.

A 16 esztendős játékos 2016 és 2019 között játszott a SZEOL-ban, a Szeged-Csanád GA-ban, majd 2019–2021-ig futballozott a KTE LA kötelékében, és szinte napra pontosan két évvel ezelőtt testvérével együtt hatalmas lehetőséghez jutott, a Liverpool játékosai lettek.

Farkas Erik továbbra is a vörösök futballistája, Farkas Patrik azonban menet közben a Blackburn játékosa lett, ahol fiatal kora ellenére már az U18-as Premier League-ben is bemutatkozott. A jelenleg másodosztályban szereplő, komoly múlttal rendelkező klub nagyon számít Farkas Patrikra, hiszen 2025-ig érvényes akadémiai ösztöndíj szerződést kapott 12 társával együtt, de másodmagával két éves profi szerződést is aláírhatott, mely jövő nyártól lép életbe, miután már betöltötte 17. életévét a játékos, erről már édesapja számolt be a Nemzeti Sportnak.