Ahogy legutóbb az Újpest, úgy most a Szekszárd ellen is gólzáporos mérkőzést játszott a Szent Gellért Fórumban a KÉSZ-St. Mihály-Szeged női NB I.-es labdarúgócsapata. Ugyan az első félidőben kétszer is vezetéshez jutott Nagy-Cseke Vivien találatával, miközben a két találat között Nagy Lilla szépített, ám a második játékrészben tizenkét perc alatt három gólt szerzett a szegedi alakulat Papp Szidónia, Szanda Malesevics és Ivana Trbojevics révén.

Azt gondolhattuk, megvan a meccs, hiszen a 70. percben elért negyedik találat után már csak húsz perce maradt a vendégeknek bármire is. Nos, ez a bármire végül egy döntetlen lett, hiszen a 81. percben Ezer Anna, majd a 91. percben Kiss Gabriella is gólt ért el, így egyenlített a Szekszárd, a St. Mihálynak pedig meg kellett elégednie az egy ponttal. Azaz az Újpest 5–4-es legyőzése után ezúttal 4–4-es döntetlenre futotta a Tisza-partiaknak.

Különösebb gond így is sincs, hiszen a KÉSZ-St. Mihály az iksszel is versenyben maradt a 6–8. helyek egyikéért, de nyilván jobban festene, ha az idény végén a három közül a legjobb pozíciót foglalná el a csapat.

A KÉSZ-St. Mihály-Szeged szombaton Székesfehérváron lép pályára a bajnokság 20. fordulójában.

Koncz Zsolt: – Annak örülök, hogy négy gólt tudtunk szerezni, amelyek ráadásul szépek és látványosak is voltak. Viszont továbbra sem vagyunk képesek a védekezési hibákat elkerülni, ezen a területen még nagyon sokat kell dolgoznunk.

KÉSZ-St. Mihály-Szeged–Szekszárd 4–4 (1–2)

Női labdarúgó Simple liga NB I., 19. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum, 150 néző. Vezette: Bálint Kata (Nyeste Laura, Jávorka Eliza).

KÉSZ-St. Mihály-Szeged: Csontos Zs. – Koszo S. (Farkas N., 83.), Papp Sz., Nagy L., Micic S. (Marcea D. 71.), Sajti K., Knezevics M., Malasevics S., Balázs B., Trbojevics I., Németh Zs. Vezetőedző: Koncz Zsolt.

Szekszárd: Janecz J. – Csóka (Kövesdi, 74.), Rozmis, Kágyi Á. (Prigli, 67.), Kovács Zs. (Hortobágyi, 67.), Schell, Nagy-Cseke (Kágyi K., 56.), Vári, Kiss G., Acsádi, Ezer. Vezetőedző: Balogh István.

Gólszerzők: Nagy L. (9.), Papp Sz. (58.), Malesevics (67.), Trbojevics I. (70.), ill. Nagy-Cseke (4., 39), Ezer A. (81.), Kiss G. (91.).