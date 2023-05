– Mi volt nehezebb: alkalmazkodni a külső körülményekhez, vagy végignyomni a négy napot?

– Szerencsére Hüvös Viktor edző nagyon jól felkészített minket erre a világkupára, azaz a hat pálya mindegyikén ki tudtam hozni a maximumot magamból. Inkább a körülményekhez kellett jobban alkalmazkodni, hiszen a négy nap alatt végig oldalszél fújt, és így szépen, de főleg gyorsan kajakozni nagyon nehéz, amikor jön a savas rész, az utolsó 200 méter. Embert próbáló volt az időjárás is, az elmúlt egy hónapban 20 Celsius-fokok voltak, most meg visszacsöppentünk a 10 Celsius-fok, hideg szél, eső időjárási kombóba. Nem volt egyszerű, de megoldottuk, és remek eredményekkel zártuk a szegedi versenyt.

– Van sorrend a két eredmény között?

– Nekem most a négyessel elért harmadik hely értékesebb. Mindenki tudja, hogy a férfi kajakban egy stabil négyesre nagy szükség van, ez a bronz pedig remek előjel, hogy jó úton járunk és haladunk. Nagyon régen szerzett érmet nemzetközi viadalon magyar férfi kvartett, éppen ideje volt.

– Emlékszik, mit mondott Tótkának, amikor beértek a célba a páros döntőben?

– Azt, hogy megcsináltuk. Amikor Sanyi háta terhelhető volt, akkor főleg négyeseztünk, az utolsó párosedzésünk nagyjából egy hónapja volt, de azt sem nevezném százszázalékosnak. Legutóbb a sevillai edzőtáborban, valamikor március közepén nem akadt gond a páros edzése alatt. Azzal, hogy megnyertük a K2 500 métert, nagy teljesítményt nyújtottunk, és rengeteg közös munka kellett hozzá.

– Mit jelent ez a két érem a szezon hátralévő részére?

– Azt, amit már mondtam: hogy jó úton haladunk. Poznanban tavaly a világkupán horror-időjárás volt, sok futamot töröltek, vagy áthelyeztek más időpontra, mert olyan hullámos volt a víz, hogy nem lehetett versenyezni. Akkor nem lehetett tervezni az időjárás miatt, remélem, jövő héten nem lesz ilyen. Jó lenne a négyessel tartani ezt a szintet, sőt ha tudunk, márpedig szerintem tudunk, akkor fejlődni is lehetne, párosban pedig a gyakorlások jót tehetnek. Hangsúlyozom, a négyes van a fókuszban, azzal tudunk négy kvótát szerezni a duisburgi világbajnokságon. Ha a legrosszabb napon felkeltenek minket, akkor is minimum kvótaszerző helyen kell végezni. Ehhez a vb-n az európai országok között a legjobb hét hely egyikét kell elérni, és ha netán közben becsúszik egy nem európai hajó ezen helyezések közé, akkor értelemszerűen tolódik a kvótaszerző hely is.

– Mivel töltödik fel egy ilyen verseny után?

– Amikor este hazaértem, megpróbáltam egyszerűen csak létezni, vegetálni, és megemészteni a történteket. Megnéztem mindkét döntőt, nagyon jó érzéssel töltött el mindkettő, ám aztán le is zártam magamban. Itthon vagyok, pihenek, aztán megyek a fizioteraputához feltöltődni, hiszen mégis csak végigrodeóztuk a hétvégét.

– Miben változott a 2021-ben olimpiai negyedik Nádas Bence az elmúlt két évben?

– Sok mindenben fejlődtem a 2021-es énemhez képest, lehet, hogy nekem most nőtt be a fejem lágya. Hüvös Viktorral és a pszichológusommal rengeteget dolgozunk azon, hogy minél profibb, magabiztosabb és alkalmazkodóbb legyek. Az alkalmazkodás amúgy nekem nagy adu ászom, ösztönösen és természetesen jön, és ebben nekem nagy szerencsém van a csapathajók tekintetében különösen.

