Csányi Béla 1950. május 23-án született Szegeden. 14 éves korábban lett a Szegedi IKV játékosa, majd 1969-ben, mindössze 19 évesen a Ferencvároshoz szerződött, ahol két évtizeden keresztül, egészen 1989-ig játszott – méghozzá páratlanul sikeresen.

Nem kevesebb, mint 32 magyar bajnoki címet szerzett pályafutása során, ebből 13-at egyéniben, 11-et párosban, 8-at pedig csapatban. Emellett kilencszeres világbajnoknak, nyolcszoros vb-ezüstérmesnek, négyszeres vb-bronzérmesnek mondhatta magát, ötször nyerte meg a BL elődjének számító világkupát, és kétszer a BL-t, ezen fantasztikus címek jelentős részét pedig ferencvárosi sportolóként szerezte. Nem kevesebb, mint 17 alkalommal választották meg Magyarország legjobb férfi tekézőjének. 1989-ben Németországba igazolt, a Bamberg játékosaként 25 év alatt tíz német bajnoki címet is nyert. Edzőként is sikeres volt, 2009-ben így is BL-t tudott nyerni, 2016-tól pedig a magyar férfiválogatott szövetségi kapitányaként is dolgozott. 2015-ben a nemzetközi szövetség (NBC) által alapított Halhatatlanok Klubjának első tagja lett.

Csányi Béla 2014-ben hagyta abba a versenyzést, majd ezután lett a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

Szegedre, szülővárosába mindig szívesen tért haza akár mint versenyző, netán a válogatott kapitánya, akár magánemberként Mindig szeretettel beszélt a városról, a gyerekkoráról, és arról, hogyan is kezdte el a tekézést, amelyben korszaka legzseniálisabb játékosa volt.

A mieink jelenleg a világbajnokságra készülnek, hiszen a jövő héten kezdődik a horvátországi Varazsdon a csapat-világbajnokság – immár a fantasztikus Csányi Béla nélkül.

Amikor 70 éves lett, akkor lapunk is készített vele egy interjút, amelyet itt olvashat.