Az utolsó előtti fordulóban, Szegeden aratott sikerével lépett fel a tabella utolsó helyéről az osztályozót jelentő pozícióba a Metalcom Szentes a férfi vízilabda OB I.-ben. A másodosztály osztályozós csapata, az Invictus viszont a vlv.hu szakportálon jelentette be hivatalosan, nem vállalják az osztályozót. Ez pedig az jelenti, a Szentes automatikusan megőrizte az első osztályú tagságát.

– Befejeztük az elmúlt héten az edzést, most van egy hosszabb szünetünk, amit majd kétszer megszakítunk a terveim szerint kétszer két-háromhetes turnusban. Elvállaltam a következő szezonra is a csapat irányítását, most viszont mivel hamar végeztünk, nem láttam sok értelmét, hogy folytassuk a tréningeket – jegyezte meg érdeklődésünkre Komlósi Péter, a Metalcom Szentes vezetőedzője.

A következő idény játékoskeretén már gőzerővel dolgoznak Szentesen, ahol a jelenlegi állományból valószínűleg hatan maradnak meg. Komlósi decemberben vette át a vezetőedzői teendőket Szilágyi Pétertől. A tavasz egyértelmű célja az OB I.-es tagság megőrzése volt. Ezt a Szegeden aratott győzelemmel sikerült elérni.

Komlósi Péter csapata az utolsó két alapszakasz-fordulóban veretlen maradt. Szegeden nyert, az UVSE-vel otthon döntetlent játszott.

Fotó: Vidovics Ferenc

– Egy taktikailag éretlen társaságot vettem át, akadtak fegyelmezetlenségek, amik a csapatmunkába nem férnek bele. Ez pedig kihatott a mezőnymunkára is a vízben, de az edzőváltást követően mindenki beleállt a munkába. Természetesen a nagycsapatoktól elszenvedett vereségek nem tettek jót, rendszerint az apátia közeli állapotból kellett kimozdítani a srácokat. Minden szinten sikerült előre lépni, örülök, hogy a következő idényben is OB I.-esek leszünk – fejtette ki.

Az elvégzett munkáról úgy fogalmazott, a taktikai dolgok mellett rengeteg időt fordított a mentális felkészítésre is. Feltérképezte a csapatot sportpszichológiailag, igyekeztek mindent megtenni, hogy elérjék a céljukat.