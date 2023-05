Kecel adott otthont a global grappling bajnokságnak, amelyen 21 klub 78 versenyzője indult, és összesen 126 nevezést regisztrálhattak a szervezők.

A mezőnyben ott volt a Szegedi Harcosok SE Dedi Team is, amelyből 16-an vettek részt az eseményen,

Eredményeik, fiúk, no gi, gyermek I., 34 kg: 2. Petrovics László, 3. Vencel Lázár; no gi, gyermek II., 34 kg: 2. Nagyváti Dominik; no gi, gyermek II., 38 kg: 3. Szécsi Tamás; no gi, gyermek II., 42 kg: 2. Barta Simon; no gi, gyermek II., 50 kg: 1. Fiser Levente, no gi, ifjúsági II., kezdő, 53 kg: 3. Oláh Roland; no gi, ifjúsági I., haladó, 60 kg: 1. Gargya Róbert; no gi, grappling, junior haladó, 71 kg: 1. Szikora Gellért, no gi, kadett, kezdő, 63 kg: 1. Körmendi Noel, 2. Szilágyi Marcell; no gi, kadett, kezdő, 85 kg: 3. Zámbó Mihály; no gi, felnőtt, kezdő,71 kg: 2. Szabó Sándor, no gi, junior, kezdő, 71 kg: 3. Pranjko Igor. Lányok, no gi, kezdő leány, juniorok, 49 kg: 2. Szelezsán Csilla.

Edzők: Bertalan Dezső, Pópity Péter.