Nagyszerű sikert értek el a Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói: az I-II. korcsoportos floorballozók ugyanis bejutottak az unihoki bajnokság országos döntőjébe. A paksi eseményen a csoportkörből az első két helyezett folytathatta a felsőházban, ahol újabb körmeccsek vártak rájuk. Ide a pitvarosiak 0 hozott ponttal, a legrosszabb gólkülönbséggel érkeztek meg, azonban már az első meccsen borították az esélyeket. A másik csoport győztese, a budapesti Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola ellen ugyanis 5:2-re nyertek, majd jött a Gyulai Implom József Általános Iskola elleni találkozó, ahol egy döntetlen is elég lett volna a bronzéremhez. Moravszki Gábor tanítványai azonban taktikus játékkal 3:1-re nyertek, és mivel a másik találkozón a házigazda paksi Deák Ferenc Általános Iskola csapata 9:0-ra kikapott, így rosszabb gólkülönbsége lett, így a pitvarosiak fennállásuk legjobb eredményét elérve, ezüstéremmel térhettek haza Paksról.

– 12 éve kezdtem a foglalkozni a floorballal a Pitvaroson, de amikor elmentünk egy versenyre, mindig legyőztek bennünket. Akikkel elkezdtem, ők már felnőttek, de nagyon jól esik a tőlük kapott gratuláció. Ennek a csapatnak ez már a negyedik országos döntője volt, látszott, hogy megvan a rutinjuk. Mikor velük elkezdtünk dolgozni, erről álmodoztunk, hogy milyen is ez az országos döntő. Nekik még négy tanévük van, jövőre is szeretnénk ott lenni az országos döntőben, ahol szép eredményt szeretnénk elérni. Jövőre szeretnénk az országos bajnokságon is elindulni, de ehhez szükség van egy egyesületre is – mondta Moravszki Gábor, a csapat edzője.

Nem csak csillogó ezüstéremmel, hanem egyéni elismerésekkel térhettek haza Paksról a pitvarosi fiatalok, Fejes Sándort választották ugyanis a torna legjobb kapusának, míg Burján László a második, Kerekes Levente pedig a harmadik legjobb góllövő lett.

A csapat tagjai: Burjàn László, Kerekes Levente, Surányi Barnabás, Unyatyinszki Bendegúz, Szabó Ádám, Fejes Sándor, Valent Flórián, Szabó Bence.