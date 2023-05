Nikola Lazics: – Gratulálok a csapatomnak, de gratulálok a Kaposvárnak is! Azt hittük az elején, elég lesz, ha a pályán vagyunk. Hat győzelmet szereztünk zsinórban, a kötelezőt teljesítettük, megvan a bennmaradás. Tudom, sok játékos fejben már nincs itt, de sikerült nyernünk, ez volt a fontos. Gratulálok Kerpinek, korábban is együtt dolgoztunk, tudom, hogy egy nagyon jó játékos, és egy nagyon jó ember is, sok sikert kívánok neki a civil életben! Szerintem hibázik, hogy abbahagyja, de ez az ő döntése. Köszönöm a szurkolók támogatását, még van egy meccsünk, megpróbálunk jobban játszani, mint ma.

Naturtex-SZTE-Szedeák–Kaposvár 94–89 (19–23, 24–25, 28–18, 23–23)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 9. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 700 néző. Vezette: Fodor, Rácz, Gál.

Naturtex-SZTE-Szedeák: WASHINGTON 29/9, Polányi, Nicholson 15, BOGNÁR 15. Csere: Kerpel-Fronius, Carter 14, Filipovics 7, Kovács Á. 3/3, Balogh 5. Vezetőedző: Nikola Lazics.

Kaposvár: Paár 14/6, Puska 16/6, Halmai 1, KRNJAJSZKI 17/3, HUGHES 21. Csere: Bogdán 12, Fehérvári, Hajduk 2, Szőke 6/6. Vezetőedző: Szőke Balázs.

Kipontozódott: Puska (40.).