Győzelemmel kezdte az osztályozót a Vidux-Szegedi RSE női csapata: a lányok a Debrecennel vívnak csatát az NB I.-be kerülésért. A szegediek végig magabiztos játékut mutatva, négy szettben nyerni tudtak a hajdúságiak vendégeként – szombaton 18 órától a Lila iskolában dől el a párharc, és hogy ki jut fel az NB I.-be.

Milodanovics Andrea: – Nagyon erősen kezdtünk, 25:11-re nyertük az első szettet: ez egy erős dominanciát mutatott a részünkről. A második szettben kicsit leengedtünk, azonban nincs ezzel semmi baj. Bár ekkor is vezettünk nagyon sokáig, a végjátékban alul maradtunk. A harmadik és negyedik szettben ismét végig mi domináltunk, ami óriási jelentőséggel bír és motivál minket. Megtettük az első lépést a feljutás felé, viszont nem szabad elbízni magunkat, továbbra is alázatosan kell dolgoznunk, hogy hazai pályán is nyerni tudjunk. Készülünk a következő lépésre.

DSZC-Eötvös DSE– Vidux-Szegedi RSE 1:3 (11:25, 25:22, 16:25, 18:25)

Női röplabda NB II., osztályozó, 1. mérkőzés.

Vidux-Szegedi RSE: Kádár Gréta, Nyers Noémi, Bálint Viktória, Kovács-Fiskus Fanni, Farkas Antónia, Szatmári Júlia. Csere:.Kujundzic Leila (libero)l Nagy-Hegyesi Réka (libero), Sojnóczky Sára, Kiss Nóra, Kiss Boglárka, Erdei-Strohner Enikő, Horváth Dalma.

Vezetőedző: Milodanovics Andrea.

Másodedző: Piti Richárd.