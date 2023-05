Az U13-as tollaslabdázók országos bajnokságát Pécsett rendezték, itt két szegedi lány állhatott dobogóra: Susányi Vera egyéniben ezüstérmet szerzett, majd párosban is ugyanezt a helyezést érte el Kádár-Németh Kincső oldalán. Susányi az U15-ösöknél is elindult, ennek a versenynek Cegléd adott otthont. A Tisza SE tehetsége egyéniben harmadik lett, párosban Szabó Zsófiával második, Tóth Gábor Zoltánnal vegyes párosban szintén harmadik. Tóth egyéniben is szerzett egy bronzérmet. Az U17-eseknél Pápai Luca állt dobogóra, aki a lányok között bronzérmesként zárt Pécsett.

– A legfiatalabbak bajnokságával különösen elégedett vagyok, Verával pláne, hisz egyesben és párosban is remekelt. Kincső, aki egy évvel fiatalabb, szintén felnőtt a feladathoz. A tizenöt éveseknél Tóth Gábor Zoltán annak ellenére a mezőny egyik legjobbja volt, hogy még jövőre is ebben a korosztályban versenyez, ő és Vera is a végső győztes ellen kapott ki egyéniben. A vegyes párosuk miatt lehet sajnálkozni, izgultak kicsit, abból többet is kihozhattak volna. A tizenhét évesek mezőnyében Luca bronzérmének is örülök, ám sajnálom, hogy az elődöntőt le sem tudta játszani, mert a versenyt szervező bizottságtól nem kaptuk meg időben a meccs kezdési időpontjára vonatkozó információt. Edzőként új nekem a szerep, de az biztos, hogy a gyerekek élvezik a közös munkát, így bízom benne, hogy a jövőben is szép eredményeket érünk el együtt – értékelt Pápai Balázs edző.

A diákolimpia országos döntőjét Kiskunfélegyházán rendezték. A harmadik korcsoportban, az A kategóriában Tóth Gábor Zoltán és a B-ben Tóth Tamás aranyérmet, Kádár-Németh Kincső ezüstöt nyert. Az ötödik korcsoport A kategóriájában Tóth Dóra Klára bronzérmes lett, míg a hatodik korcsoport A kategóriájában Muhari Márton ezüstérmesként zárt.