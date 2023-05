Tizenegy döntőt rendeztek a felnőttek mezőnyében a szegedi Maty-éren az első kajak-kenus válogatón, ebből a női kajakosokat kivéve – akiknek csak tájékoztató volt a viadal – hét olimpiai számban hirdettek győztest, illetve akadtak olyan döntők is, amely nem tartozik az olimpiai programba.

Nos, az előzetes várakozások alapján nyolc MVM Szegedi VE-versenyző várhatja izgalommal Hüttner Csaba szövetségi kapitány világkupakeretének hét eleji kihirdetését: Nádas Bence (K4 500 és K2 500 méteren), Kuli István (K4 500 méteren), Balogh Gergely (K4 500 és K1 500 méteren), Birkás Balázs (K1 200 méteren), Nagy Bianka (C2 500 és C1 200 méteren), valamint a parasportolók, így Varga Katalin, Suba Róbert és Boldizsár Dalma.

Közülük Nádas és Kuli nem indult a hétvégén, míg Nagy B., Balogh G. és Birkás B. egyaránt a hétvégi három nap alatti eredmények alapján reménykedhet jogosan a startban.

– Van olyan szám, amely jól sikerült, de látjuk a javulás lehetőségét. Jó néhány számban ott lehetünk a világkupakeretben, azaz elégedett lehetek a szerepléssel – nyilatkozta Sík Márton, az MVM Szegedi szakmai vezetője.

Ami érdekesség, az Birkás győzelme K1 200 méteren. A legutóbbi olimpián még ott volt a szám, és Tótka Sándor személyében magyar győztese volt, ezúttal viszont már nem ilyen szempontból indultak a sportolók. Birkás magabiztosan versenyzett, és simán nyert.

– Sokat készültünk, bár éles pályákat eddig még nem mentem, így éreztem, hogy ez volt az első verseny az évben. Volt bennem drukk és akarás, hiszen rég voltam versenyen és a formám is elég jó most. A tegnapi nap nem úgy indult, ahogy szerettem volna, nem is jött ki minden, ami az edzéseken egyébként bennem volt. A jövő heti világkupán is a mai naphoz hasonlóan szeretném a legjobb formámat hozni. A kétszázas számból pedig szeretnék tovább fejlődni ötszázra, a végcél pedig az számomra, hogy egy magabiztos tagja lehessek akár egy páros, akár pedig egy négyes hajónak – mondta Birkás.

A szegediek eredményei

I. felnőtt kajak-kenu válogató, Szeged, Maty-ér. Az MVM Szegedi VE versenyzőinek eredményei. Férfiak, C2 500 m: 6. Szilágyi Balázs, Gyányi Levente (MVM Szegedi VE). K4 500 m: 1. Opavszky Márk (MTK), Fodor Bence (KKA), Balogh Gergely (MVM Szegedi VE), Szendy Maximilián (MTK), 4. Ozsgyáni Bence (MVM Szegedi VE), Hidvégi Zalán, Hidvégi Hunor (mindkettő Tata), Keller Gergő (Szarvas), 6. Birkás Balázs (MVM Szegedi VE), Balaska Márk (Honvéd), Kulifai Tamás (MTK), Szántói Szabó Tamás (Vasas), 7. Szilágyi-Csuta Máté, Opauszki Péter, Révész Péter, Barna Kristóf (mind MVM Szegedi VE). K1 200 m: 1. Birkás Balázs (MVM Szegedi VE). K2 500 m: 5. Kövesdi Patrik (KKA), Balogh Gergely (MVM Szegedi VE), 8. Ozsgyáni Bence (MVM Szegedi VE), Keller Gergő (Szarvas). C1 1000 m: 9. Szilágyi Balázs (MVM Szegedi VE).

Nők, C2 500 m: 1. Nagy Bianka (MVM Szegedi VE), Bragato Giada (Tiszaújváros). C1 200 m: 2. Nagy Bianka (MVM Szegedi VE).