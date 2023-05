A svéd Aftonbladet tegnap késő este megjelent információi szerint az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata megállapodott Michael Apelgrennel. A svéd edző a portál szerint 2024-től két évre szóló szerződést írt alá a klubhoz, segítője, másodedzője pedig a Tisza-parti klub egykori játékosa, a Legendák falára felkerült Jonas Källman lesz. Källman jelenleg a portugál Benfica játékosa, ő az egyetlen szegedi kézilabdázó, akinek a klub visszavonultatta a mezszámát, a 8-ast.

Mindeközben a Nemzeti Sport is arról számolt be – a svéd cikktől függetlenül –, hogy 2024-től Apelgren veszi át a szegedi csapat irányítását. A sportnapilap viszont azt is tudni véli, hogy a 2023–2024-es idényben a Pick Akadémia két szakembere, Kárpáti Krisztián és Vladan Jordovics irányítja majd az OTP Bank-Pick Szeged felnőttcsapatát, miután az egykori veszprémi David Davisszal nem sikerült megállapodnia a klubnak.