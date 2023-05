A Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetséggel, Szeged városával, valamint a Csongrád-Csanád vármegyei szabadidősport szövetséggel közösen bonyolította a Kelet-Európa kupát a Tornádó Team Szeged, a verseny egyben junior országos bajnokság is volt egyben. Hat ország mintegy 250 versenyzője indult a szegedi versenyen, közöttük voltak a júniusi, Berlinben esedékes speciális olimpiára készülő országos válogatott sportoló is, valamint a szegedi speciális versenyzők is, akik három távon is lehetőséget kaptak az indulása.

Az időjárás is megnehezítette az eredményes versenyzést, vasárnap ugyanis egész napos eső áztatta az aszfaltot, de a versenyzők és a versenyiroda is derekasan állta a sarat.

A junior ob-ban a Tornádó Team csapata kiemelkedően eredményesen szerepelt, a távonkénti és az összetett értékelésben összesen 12 arany-, 7 ezüst- és 4 bronzérem a csapat mérlege.

Aranyérmesek az összetettben: Sándor Léna, Kovács Kámea, György-Gombos Csanád, Sándor Lilla.

Ezüstérmesek az összetettben: Iványi Kata, Vörös Dániel, Ávéd Flóra (amatőr), Kása Simon (amatőr).

Bronzérmesek az összetettben: Pintér Nóra, Fekete Tamás (amatőr).

Távonként:

Aranyérmesek: Kovács Kámea (500m, 1000m, 3000m pont, 5000m elim),Iványi Kata (500 m), Vörös Dániel (3000 m elimináció) Sándor Lilla (1000 m, 3000m pont).

Ezüstérmesek :Sándor Lilla (500 m), Iványi Kata (1000 m , 5000 m elim), Vörös Dániel (500 m pont).

Bronzérmesek: Sándor Lilla (5000 m elim) Iványi Kata (3000 m pont).

A nemzetközi értékelésben Kelet-Európa Kupa győztes lett: Sándor Lilla, míg Iványi Kata és Kovács Kámea ezüstérmesek lettek.

A versenyzőket Kéri Ferenc, Garzó Erika és Monostori Eszter készítették fel. A verseny eredményei a hungaroskate.hu oldalon illetve a Sportity felületen érhetőek el.