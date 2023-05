A válogatottban két Csongrád-Csanád vármegyei játékos, Demeter Attila és Kelemen Balázs szerepel, akik ott voltak a vb-selejtezők folyamán is Csirke Ferenc szövetségi edző csapatában.

A vb-t Mongólia ellen kezdte a csapat, és hiába vezetett szinte a teljes mérkőzésen, végül a végjátékban a világbajnoki mezőny hatodik helyén rangsorolt ázsiaiak nyertek 21–19-re. Előzetesen a magyar csapatot az utolsó, 20. helyre rangsorolta a nemzetközi szövetség, a mieinkre a második meccsen a 12. helyre rangsorolt Svájc várt.

Akárcsak Mongólia ellen, most is sikerült meglépnie ellenfelétől a magyar csapatnak: 8–4-re, majd 11–6-ra is vezettek Demeter Attiláék, akinek kosarával egy pontra került a győzelemtől a csapat 19–19 után. Ekkor azonban nem sikerült lezárni a meccset, majd a helvétek egy távolival kosarat szereztek, ezzel megnyerték a meccset, 20–21. Gyakorlatilag két teljesen egyforma meccset játszott a válogatott, Mongólia és Svájc ellen is hiába vezetett a játékidő nagy részében, végül elveszítette a meccset.

Ami a folytatást illeti, a csütörtöki szünnapot követően pénteken 12.25-től Japán, majd két órával később Hollandia lesz a magyarok ellenfele a bécsi világbajnokságon. Az ötfős csoportból az első három jut tovább az egyenes kieséses szakaszba.