Veretlenül lett bajnok a Szeged-Csanád GA II., amely a Kiskundorozsmát is legyőzte a zárófordulóban, így 32 meccséből 29-et is megnyert, és csak hármat adott döntetlenre. Győzött a kupadöntő két résztvevője, az Algyő és az SZVSE is.

Az alsóházban a Szentesi Kinizsi legyőzte az FK-t, így bennmaradt a vármegyei I. osztályban, a Deszk pedig hiába nyert Balástyán, nem tudta megelőzni a Kurca-partiakat.

A vármegyei II. osztályban meglepetésre kikapott a St. Mihály otthonában az Ásotthalom, a harmadik ligában emberhátrányban is nyert a listavezető Röszke. A vármegyei IV. osztály Tisza-Maros csoportjában a Mindszent II. tíz gólt lőve nyert, így bajnoki címet szerzett.