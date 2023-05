Mivel az Ajka botlott otthont a Szentlőrinc ellen, így megnyílt az esély a Szeged-Csanád GA előtt arra, hogy akár a harmadik helyen is végezzen a labdarúgó NB II. 2022–23-as idényében. Ám a Tisza-partiak sajnos nem tudtak nyerni a kiesés elől menekülő Csákvár otthonában, így ugyan a döntetlennel egy pontot ledolgoztak a dobogós együttes előnyéből, de a négy pont két meccsel a sorozat vége előtt már eléggé jelentős előnynek tűnik.

Ami a csákvári meccset illeti, a szegediek több mint ötven percet emberhátrányban játszottak, mégis sikerült vezetniük, ám a védőből centerré vált, 39 éves Vaskó Tamásról egyetlen egyszer feledkeztek meg az amúgy emberfeletti munkát végző védők, így jött az egyenlítés.

– Nehéz helyzetbe kerültünk az emberhátrány miatt, de vezettünk, és a Csákvár azon kívül, hogy hátul járatta a labdát, illetve ívelgette azt Vaskó Tamás felé, nem jelentett kapura veszélyt. Sajnos egyszer belehibáztunk, így egyenlített az ellenfél. Nem vagyunk elégedettek a döntetlennel még úgy sem, hogy 50 percen át tízen voltunk a pályán. És így a dobogós hely is távolodott, hiába dolgoztunk le egy pontot a hátrányból, hiszen közben a meccs szám fogyott. Nekünk most arra kell figyelni, hogy itthon a Gyirmót ellen nyerjünk, és akkor a negyedik hely meglehet, azaz ebben az esetben megismételnénk az előző szezon helyezését. Nem örültem látványosan a gólomnak, mert egy évet futballoztam Csákváron, sőt ott is laktam még elég fiatalon. Igazi családias hangulatú klub volt akkor Csákváron, szoros maradt a kapcsolat a szurkolókkal is – mondta a szegedi gólszerző, Gajdos Zsolt.