Küzdelmes szezont zárt le az elmúlt hétvégén a HVSC. Az utolsó fordulóban Kecskeméten játszottak 8–8-as döntetlent a vásárhelyiek.

– A nyári történések átlátása nélkül nem lehet reálisan értékelni a szezonunkat. Akkor azért kellett küzdeni, hogy legyen annyi játékosunk, akikkel biztosan elindulhatunk a másodosztályú bajnokságban – kezdte értékelését érdeklődésünkre Szabó Tamás vezetőedző.

Az utolsó pillanatra összeállt a játékoskeret, amellyel remek őszt produkáltak, hiszen huszonegy pontot gyűjtöttek össze.

– Várakozásaink felett teljesítettünk az ősszel, majd jött a tavasz, amikor ami nehézség lehetett, az nálunk felütötte a fejét. Komoly betegség- és sérüléshullám, volt olyan meccsünk, amelyen az is kérdéses volt, hogy ki tudunk-e állni. Mindezeknek köszönhetően több vereséget is elszenvedtünk sorozatban, ami törést okozott a játékosokban. Magasabb célokért akartunk küzdeni, de ezek az említett dolgok megakadályoztak benne minket, így egy ideig inkább pszichológusa voltam a csapatnak mintsem edzője – jegyezte meg.

Sokszor a szerencsével sem álltak barátságban. Hét olyan mérkőzésük volt a vásárhelyieknek, amelyeken egy- vagy kétgólos különbséggel bukták el a bajnoki pontokat.

– Valóban többször pechesek is voltunk. Fontos viszont azt is megjegyezni a csapat teljesítményével kapcsolatban, hogy döntő többségében egyetemisták alkotják a keretünket, akik a tavaszi idényre javarészt el kezdenek dolgozni. Emiatt pedig az edzéseink látogatottsága is megcsappant, a vízilabdában pedig a sikerekhez elengedhetetlen a tréningeken elvégzett munka – magyarázta.

Valószínűleg ez volt Szabó Tamás utolsó idénye a HVSC vezetőedzőjeként, ugyanis elárulta lapunknak, hogy szóban már megegyezett arról, hogy a következő idényben az OB I.-es szegedi női vízilabdacsapat trénereként dolgozik majd.