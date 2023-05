Az ötödik, döntő mérkőzés kiharcolása volt a tét a Vidux-Szegedi RSE férfi röplabdacsapata számára a miskolci találkozón az NB I. döntőjében.

Bár három szoros szettet játszottak a felek, a végjátékokból rendre a MEAFC-Miskolc jött ki jobban, így három szettben nyertek a borsodiak – ez pedig azt jelenti, hogy a Miskolc lett az NB I. bajnoka, a Tisza-partiak pedig ezüstérmesként zártak.

Mindezek mellett az már korábban eldőlt, hogy a következő szezont az Extraligában kezdi meg a szegedi csapat.

Fésüs Erzsébet: – Sajnos be kell ismerni, hogy a mai meccsen az ellenfél játékosai voltak már jobbak: ezt a döntőt az előző két küzdelemben veszítettük el, ahol többször is lett volna esélyünk nyerni. A harmadik mérkőzés döntött el sok mindent a küzdelmek sorozatának szempontjából. Természetesen csalódottak vagyunk, de mindent megtettünk hogy megnyerjük a bajnokságot, ez pedig most erre volt elég. Büszke vagyok a csapatomra, mert ha az egész éves munkát figyeljük, annak ez a második hely is gyönyörű eredménye.

MEAFC-Miskolc–Vidux-Szegedi RSE 3:0 (25:17, 25:19, 25:21)

Férfi röplabda NB I., döntő, 4. mérkőzés. Miskolc, 30 néző. Vezette: Ladányi, Nagy.

Vidux-Szegedi RSE: Piti Richárd, Kasnyik Bence, Tomás Dileo, Sarnyai Ákos, Kiss Gábor, Davi Pozzobon. Csere: Borsi Levente (libero), Polyák Ábel (libero), Bodnár Lajos, Honti Szilárd, Demcsák Balázs, Csányi Dániel.

Vezetőedző: Fésüs Erzsébet.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–1 a Miskolcnak.