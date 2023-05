Görögország fővárosában, Athénban nemzetközi kick-box-versenyt rendeztek Athens Challenge 2023 néven, amely egyben Európa-kupa is volt. Az eseményről a szegedi Halker-KiralyTeam versenyzői tizenkét éremmel térhettek haza,

Az idei görög Európa-kupa állomásra 21 nemzet 106 egyesületének 550 versenyzője adta le nevezését, amelyből kettő híján 1000-et regisztrálhattak a rendezők.

A Halker-KirályTeam Szeged csapatából négy junior korcsoportú versenyző vágott neki a viadalnak, akik a pointfighting szabályrendszerben mérették meg magukat. Bárdos Inez, Haider Katrin, Nagy Bálint és Solymosi Bence húzott kesztyűt és lábvédőt a háromnapos versenyen, ahol a két lány és a két fiú mind az egyéni, mind a csapat küzdelmekben tatamira lépett.

A 4 szegedi versenyző 12 érmet szerzett a népes és minőségi mezőnyben, amelyből 5 arany, 3 ezüst és 4 bronz volt, továbbá mindannyian egyéniben és csapatban is dobogóra állhattak.

Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Haider Katrin és Nagy Bálint, hiszen mindketten 4-4 érmet tettek be a közösbe, ráadásul több egyéni kategóriában is a dobogó csúcsán ünnepelhettek Athénban.

A szegedi Halker-KirályTeam versenyzőinek eredményei, juniorok, pointfighting, fiúk, –69 kg: 3. Solymosi Bence, –89 kg: 1. Nagy Bálint, –94 kg: 1. Nagy Bálint, +94 kg: 1. Nagy Bálint, csapat: 2. Halker-Király Team (benne Nagy Bálint és Solymosi Bence);

Nők, –50 kg: 3. Bárdos Inez, –70 kg: 1. Haider Katrin, +70 kg: 1. Haider Katrin, felnőttek, +70 kg: 2. Haider Katrin, csapat: 3. Halker Király-Team (benne Haider Katrin és Bárdos Inez).