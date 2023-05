Takács Zoltán csak állt a teste előtt összetett kézzel, és nem jutott szóhoz. A korábbi tanítványok alaposan meglepték.

Így várta a két csapat Takács Zoltánt (jobbról).

A szervezkedés a háttérben már hetekkel ezelőtt megkezdődött. Az Algyő SK korábbi NB III.-as bajnokcsapata és a Makó FC NB II.-ben negyedik helyezett alakulata egy barátságos öregfiúkmeccsel szerette volna meglepni korábbi edzőjét, az áprilisban a 60. életévét betöltő Takács Zoltánt, akivel az említett sikereket elérte a két klub.

A Makó öregfiúk csapata.

Ennek megfelelően a sok telefonálásnak és intézkedésnek köszönhetően össze is jött a két keret, igaz, hogy voltak hiányzók, ám lélekben azért mindenképpen jelen voltak ők is. A szakember a két csapattól mint a zöld-fehérek egykori fiatalja egy aláírásokkal teli Ferencváros-mezt kapott ajándékba, amelyen szerepelt többek között Détári Lajos, Bánki József, mucha József, Lipcsei Péter, Bálint László szignója is.

Takács Zoltán talán még sosem volt olyan nehéz helyzetben, mint most, hiszen a legszívesebben mindkét kispadra leült volna. Ehelyett megállt valahol az algyői kispad közelében, mégis csak 13 évet lehúzott a létesítményben a csapat mellett.

Bajnok volt az Algyő az NB III.-ban.

A két együttes mérkőzését a Makó nyerte 3–1-re, az élményben viszont mindenki sikerrel vette ki a részét.

