Egyszerű a válasz a címben feltett kérdésre: ha a Szeged nyer Kisvárdán, megszerzi a negyedik helyet, amellyel megismétli az előző bajnokságban mutatott teljesítményét. Persze, alakulhat máshogy is az eredmény, ha a Gyirmót nem szerez több pontot otthon az MTK ellen, mint a Szeged a Nyíregyházával szemben.

Nagyobb téttel mindenképpen a nyírségiek szempontjából van a meccsnek, hiszen a kiesés és az osztályozó elkerüléséért küzdenek, és ha kikapnak, illetve a Békéscsaba nyer Ajkán, az azonnali búcsú is elképzelhető.

A Szeged az előző héten a Gyirmót ellen etalonjátékot mutatott be, és 3–0-ra nyert hazai pályán. Ha így folytatja most is, nem lesz gond a három pont megszerzésével.

Abban az esetben, ha a Nyíregyháza mindent egy lapra feltéve nekiesik a vendégének, a Szeged a kontráival komoly lehetőségekhez juthat majd, de ha visszahúzódnak a hazaiak, akkor is érvényesülhet a szegediek technikás futballja.

– A Gyirmót elleni nagy győzelmünket követően teljes önbizalommal vághatunk neki a szezon utolsó mérkőzésnek. A Nyíregyháza nagy bajban van, szomorú, hogy egy ekkora klub, ilyen jó játékosokkal a kiesés ellen küzd. Tiszteljük az ellenfelet, de győzni szeretnénk vasárnap. Lesznek hiányzóink, ugyanakkor bízunk a rendelkezésre álló játékosok képességeiben. Fontos, hogy átérezzük a mérkőzés fontosságát, hiszen közel vagyunk a célunkhoz. Megfelelő hozzáállás, koncentráció és fókusz szükséges a sikerhez. Véleményem szerint az a csapat nyer majd, amelyik jobban akarja a győzelmet – nyilatkozta Alekszandar Sztevanovics, a szegediek vezetőedzője.

A meccs kezdési időpontja hét közben változott meg: mivel az M4Sport műsorra tűzte a Kazincbarcika–Szentlőrinc kiesési rangadót, de csak 19.45-kor van szabad idősáv a közvetítésre, így valamennyi, a kiesési és osztályozós helyeket érintő mérkőzésnek ekkor kell kezdődnie. Ezért játszik a Szeged-Csanád GA is majd ekkor Kisvárdán.

A szegedi keretben továbbra sem lehet számítani sérülés miatt Temesvári Attila, Vári Barnabás és Beronja Zoran játékára, míg az előző, Gyirmót elleni mérkőzésen kiállított Farkas Aurél egy meccses eltiltást kapott, így ő sem szerepelhet.