Hazai szavak

Varga Katalin, az MVM Szegedi VE paralimpiai bronzérmese: – Jól érzem magam, a tavalyhoz képest ez az év csak jobb lehet, eddig még nem történt semmi különös velem. Sokat dolgoztunk az edzőmmel, Karnok Marcell-lel, és lehet, hogy ez nem most mutatkozik meg, de azért a jeleknek már látszódnia kell.

Nagy Bianka, az MVM Szegedi VE kenusa: – Az előző hétvégi válogató nagyobb teher volt, de ez a stressz lement rólunk. Az eredménnyel elégedett vagyok, a teljesítményt pedig mindig lehet javítani. Úgy fogom fel, hogy ez egy válogató, és elsősorban a másik magyar egységet figyeljük majd C2 500 méteren.

Kopasz Bálint, a Győr algyői származású olimpiai bajnoka: – Itt van az ellenfelek közül mindenki: hét előfutam lesz, ez is jelzi a mezőny nagyságát. Nekünk Varga Ádámmal ez egy válogató, de a Maty-éri a kedvenc pályám, így ha az ideális hátszél is támogat, egy jó időeredményt elérhetek. Mindig jó itt versenyezni, jók a szélviszonyok és kiválóan sikerült a felkészülés is.