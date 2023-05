Hogy melyik nemzet milyen értékrend szerint ítéli meg a szegedi kajak-keni világkupát, abba nem igazán van belelátásunk. A magyar hajóknak már most a párizsi olimpia, illetve az azt megelőző duisburgi kvalifikációs világbajnokság lebeg a szeme előtt, míg mások egyszerű felkészülési versenynek fogják fel a Maty-éri eseményt. Ám azért az mindenképpen beszédes adat, hogy a férfiak K1 1000 méteres számában 62 indulót (!) regisztráltak, így összesen hét előfutamot kellett rendezni, középfutamból is lesz négy úgynevezett A, míg további három B jelű, és az A jelű futamokból mindössze két-két versenyző plusz a legjobb harmadik juthat az A döntőbe. Arról nem beszélve, hogy ebben a számban rendeznek az A mellett B, C, D, E és F döntőt is…

Ebben a mezőnyben kell helytállnia az algyői származású, győri színekben versenyző Kopasz Bálintnak, aki olimpiai címvédőként, világbajnokként, a táv időrekordját tartva vágott neki az eseménynek, és az előfutamában harmadik hellyel került tovább a következő szakaszba.

Az MVM Szegedi VE versenyzői közül a világkupa első napján többen is vízre szálltak, Balogh Gergely rögtön két számban is: 10 óra 4 perckor még egyes hajóban ült, 12.30-kor pedig már a négyesben. Aztán előbb K1 500 méteren ért el második helyet az előfutamában, majd a K4 500 méteren érdekelt egység tagjaként lett negyedik, míg a szegedi Nádas Bencét és Kuli Istvánt foglalkoztató másik hazai kvartett pedig második helyen zárt hatalmas csata után a csehek mögött.

Eredmények, helyezések A magyar egységek eredményei az előfutamokban (zárójelben a következő feladat). Férfiak, C1 200 méter: 7. Hodován Dávid (középdöntő), 2. Koczkás Dávid (középdöntő). K1 500 méter: 2. Balogh Gergely (középdöntő), 2. Kurucz Levente (középdöntő). KL2 200 méter: 7. Rozbora András (középdöntő). C1 500 méter: 5. Slihoczki Ádám (középdöntő); 3. Buday Domonkos (középdöntő). K4 500 méter: 2. Magyarország I. (Kuli István, Csizmadia Kolos, Nádas Bence, Tótka Sándor – középdöntő), 4. Magyarország II. (Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh G., Szendy Maximilián – középdöntő). K1 200 méter: 1. Birkás Balázs (középdöntő); 2. Kovács Márk (középdöntő). VL2 200 méter: 2. Juhász Tamás (döntő), 1. Suba Róbert (döntő). K1 1000 méter: 3. Kopasz Bálint (középdöntő); 2. Varga Ádám (középdöntő). C1 1000 méter: 3. Adolf Balázs (középdöntő); 5. Fejes Dániel (középdöntő). C2 1000 méter: 4. Molnár Csanád, Rumi Gergő (középdöntő); 5. Buday D., Besenyei Ádám (középdöntő). Nők, C1 200 méter: 2. Takács Kincső (középdöntő), 3. Balla Virág (középdöntő). K1 200 méter: 3. Sólyom Dóra (középdöntő), 3. Szellák Szabina (középdöntő). VL3 200 méter: 8. Tóth Julianna (középdöntő); 7. Licsicsányi Csenge (középdöntő). K4 500 méter: 4. Magyarország (Szellák Sz, Nemes Réka, Draviczki Dóra, Kiss Janka – középdöntő). C2 500 méter: 4. Balla V., Takács K. (középdöntő); 2. Bragato Giada, Nagy Bianka (középdöntő). K1 500 méter: 2. Kiss J. (középdöntő); 5. Csikós Zsóka (középdöntő). K1 1000 méter: 2. Bakó Olga (döntő). KL3 200 méter: 5. Molnár Nikoletta (középdöntő). Mix, K2 500 méter: 6. Kiskó Réka, Béke Kornél (döntő); 7. Draviczki D., Erdőssy Csaba (középdöntő).

A délutáni programban aztán tovább sorjáztak a szegediek. Birkás Balázs K1 200 méteren magabiztosan nyerte az előfutamát, ráadásul a negyedik legjobb időt kajakozta, majd a női C2 500 méteres számban Nagy Bianka és a tiszaújvárosi Bragato Giada számára derült ki, mindig van új a nap alatt.

– Nem lehetünk elégedettek, ebben a nagy szélben addig tartalékoltunk, hogy egyszer csak azt vettük észre, beértünk a célba. Az persze nem baj, hogy így maradt még bennünk. Megleptek a spanyolok, akik inkább 200 méterre szakosodtak, így itt egy újabb ellenfél, akit le kell győzni – nyilatkozta az MVM Szegedi VE kenusa, Nagy Bianka, aki társával a hispánok mögött második lett.

A parasportolóknál az MVM versenyzője, Suba Róbert a futamgyőzelemmel egyből döntőbe jutott VL2 200 méteren – ezt azért sokan nem mondhatták el magukról ezen a napon –, C2 1000 méteren Molnár Csanád egysége is középfutamra kényszerül a negyedik hellyel.

Az események péntek 9 órától a középfutamokkal, 16 órától pedig már a döntőkkel folytatódnak.