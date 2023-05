Kilenc év után újra bajnoki aranyat ünnepelhet Mindszent. Legutóbb a 2013–14-es szezonban volt bajnokcsapata a felnőttek között a kisvárosnak, akkor a megyei II. osztályt nyerte meg a gárda. Kilenc hosszú év után most újra a bajnoki aranyérem kapujába került a II. számú csapat, amely a Maroslele 10–0-s legyőzésével biztosította be az aranyérmet a vármegyei IV. osztály Tisza-Maros csoportjában.

– Amikor beneveztünk a bajnokságba, az alapvető szándék az volt, hogy baráti társaságként sportoljunk rendszeresen, ezen kívül pedig az egykori mindszenti játékosok jöjjenek vissza, illetve kezdjék újra a futballt. Aztán ahogy haladt előre a sorozat, úgy éreztük meg, hogy ebből akár a dobogó is összejöhet. És amikor elmentünk a nagy riválishoz Tiszaszigetre, négy pont előnyünk volt, így tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, de azt is tudtuk, hogy egy vereség is belefér. A következő hat meccs mindegyikét viszont döntőként fogtuk fel, és szerencsére ez a hozzáállás eredményre vezetett. Mivel továbbra is a család és a munka mellett folytatnánk a futballt, így nem valószínű, hogy szintet lépünk a vármegyei III. osztályba. Ez tűnik egyelőre a reális jövőnek, ám lesz még egy összejövetel, amelyen mindenki elmondhatja, mit gondol erről – nyilatkozta Csatlós Tamás, a csapat összetartója, aki három szerzett gólt követően az utolsó meccs utolsó percében szenvedett súlyos sérülést, és már túl is van a műtéten.

A bajnokságból még egy mérkőzés hátra van (vasárnap 17 órától Szentmihályon: FK 1899 Szeged II.–Nagylak), de az már nem befolyásolja a tabella elejét.

Csongrád-Csanád vármegyei IV. osztály, Tisza-Maros csoport, a bajnokság állása