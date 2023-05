– Nagyon pozitív, rengeteget fejlődtek a gyerekek ebben a szezonban. Másfél-két évvel fiatalabbak vagyunk a többieknél, úgyhogy óriási sikerként éltük meg a négy közé jutást a bajnokságban – értékelt lapunk érdeklődésére Juhász Zsolt, az SZVPS ifjúsági csapatának a vezetőedzője.

A szegediek a Margitszigeten rendezett elődöntőben egy utolsó másodperces Leinweber-góllal 12–11-re győzték le az egyik legnagyobb bajnokaspiránsnak számító BVSC-t a nyolcas döntő negyeddöntőjében. Az elődöntőben a későbbi győztes Ferencvárostól szenvedtek 10–7-es vereséget az SZVPS fiataljai. A bronzmeccsen még a harmadik negyed végén is vezetett a Szeged a Vasas ellen 7–6-ra, az utolsó nyolc percre viszont teljesen elkészültek erejükkel a Tisza-parti fiatalok. A vége 10–8 az angyalföldieknek, így negyedikként zárta a bajnokságot az SZVPS-KomplexLabor.

– Nagy siker ez a hétvége számunkra, főleg azért, mert nem volt ideális a tavaszi felkészülésünk. Sokszor, sokan küzdöttek megbetegedéssel vagy éppen sérüléssel, így gyakran nem tudtunk minőségi szinten foglalkozni a taktikával. Most pedig négyen félig betegen játszottak, a korosztály legjobb kapusának számító Gyovai Jancsi nem is tudta vállalni a játékot. Jól védett a kapusunk, főleg a BVSC ellen, de a végén már neki is szüksége lett volna a tehermentesítésre – beszélt a részletekről.

Úgy fogalmazott értékelése kapcsán Juhász Zsolt a Délmagyarországnak, hogy a BVSC elleni győzelem után közel jártak egy olyan bravúrhoz, amelyről a szakmai hetekig beszélhetett volna, de végül az FTC jutott a döntőbe. Szégyenkezniük így sem kell, ugyanis a legjobb vidéki csapatként a szegediek zártak a legelőkelőbb helyen a bajnokságban.

– Minimális hiányérzetem amiatt van, hogy az alapszakaszt hetedikként záró Ferencváros nyerte a bajnokságot. Nem jobbak nálunk, erre mi is képesek lehettünk volna, ha elkerülnek bennünket a sérülések és betegségek. Bebizonyítottuk, hogy jók vagyunk, de minden arról szól, hogy tanuljunk. Ha jól tervezzük meg a következő szezont is, meg merjük fogalmazni a céljainkat, akkor bármire képesek lehetünk – jegyezte meg.