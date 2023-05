A két legjobb játékosát az első sorba tette az olasz csapat, ezzel talán meg is lepte a magyar csapatot. És a terv be is vált: Armin Egger, valamint a honosított, korábbi magyar válogatott Kiss Tamás egyaránt megnyerte a párharcát, így két pár után 18 fával és 2:0-ra vezettek a taljánok. Azért azt ne felejtsük el megemlíteni, hogy Kisstől a zalaegerszegi Kakuk Levente mindössze hat fával kapott ki, végig küzdötte a meccset, ám 0:2-es szettállás és 34 fás hátrány után már nem volt elég ereje fordítani, így sajnos a már említett minimális különbséggel vereséget szenvedett.

A második sorban két szett után Rudolf Balázs is vesztésre állt Christian Mair ellen, a cseréje, a zalaegerszegi Fehér Zoltán azonban a következő két szettben visszahozta a csapatpontot.

A további három párban a Zengő Alföld Szegedi TE két játékosa, Zapletán Zsombor és Karsai László, valamint a répcelaki Móricz Zoltán kapott szerepet. Zapletán három szettet nyert, 641 fát ért el, míg Karsai nem engedte ellenfelét kibontakozni, mind a négy szettet hozva és 623 fát teljesítve győzött.

Móricz mindössze egy fával maradt le Kakuktól és attól, hogy a nap legjobb magyarja legyen, de ezt nem valószínű, hogy nagyon bánta, főleg mert "lesimázta" az olasz ellenfele elleni párharcot.

A mieink hétfó 11.40-kor Bosznia-Hercegovina ellen lépnek pályára.

A nők kiválóan kezdték a vb-t, hiszen a szegedi Sáfrány Anita vezetésével (620 fát dobott) 7:1-re verték Szlovákiát.

Végeredmény

Férfi tekecsapat-világbajnokság, csoportkör, 2. forduló:

Magyarország–Olaszország 6:2 (3812:3593)

A párok: Horváth Z.–A. Egger 0:1 (2:2, 617:629), Kakuk L.–Kiss T. 0:1 (2:2, 660:666), Zapletán Zs.–A. P. Pratzer 1:0 (3:1, 641:590), Rudolf B. (Fehér Z.)–C. Mair 1:0 (2:2, 612:566), Karsai L.–G. Plaickner (M. Ladurner) 1:0 (4:0, 623:560), Móricz Z.–O. Kofler 1:0 (4:0, 659:582).