A dóci győzelem nem maradt el, az áldozat pedig a bronzéremre vágyó Feketeszéli Domaszék volt. A bajnok komoly dominanciát mutatott az első húsz perc során, aminek köszönhetően Lajos Tamás a negyedik, Bitó Attila a tizennegyedik percben talált be. Fél óra elteltével már 3–0 állt a képzeletbeli dóci eredményjelzőn, miután Bitó Róbert jobb oldali beívelését balról, bal lábbal, nagyjából tizennégy méterről kapásból ismét Lajos vágta be a hosszú alsó sarokba. Egy húszméteres bombagóllal szépített a Domaszék, majd a szünet előtt a későbbi végeredményt a harmadszor betaláló Lajos állította be egy bedobást követően a védők közül kilépve egy az egy ellen a kapussal szemben. A második félidőben a vendégek kapufáig, a hazaiak pedig lesgólig jutottak a csapatkapitány Elekes Gábor révén.

A 4–1-es siker után jöhetett az ünneplés, amelyből a sándorfalvi U19-es együttes is kivette a részét, mivel ugyanezen a napon nyerte meg a korosztályos helyi bajokságot, edzőpárosuk pedig a dóciakkal is aranyérmes Bitó Róbert és Bitó Attila.

Vasárnapi eredmények, vármegyei II. osztály, 28. forduló:

Üllés–Csanytelek 0–0

Vármegyei III. osztály, 28. forduló:

Pusztamérges–Bordány II. 2–1 (1–0)

Gólszerzők: Masa (38.), Pigniczki (52. – öngól), ill. Márton Á. (56.)

Algyő II.–Ruzsa 8–0 (3–0)

Gólszerzők: Podonyi (6.), Szlobodnyik (18.), Török (34.), Batancs (48., 50.), Vastag S. (72.), Belovai (80.), Daróczi L. (88.)

Vármegyei IV. osztály, Homokháti csoport, 22. forduló:

Kiskundorozsma II.–Balástya II. 0–2 (0–0)

Gólszerző: Tóth D. (49., 62.)

Tömörkény II.–Szatymaz 2–5 (1–2)

Gólszerzők: Kovács K. (2.), Magony (75.), ill. Vidács (10., 13., 53.), Kövecses (73., 85.)

Dóc–Feketeszéli Domaszék 4–1 (4–1)

Gólszerzők: Lajos T.(4., 30., 45.), Bitó A. (14.), ill. Pintér (37.)

Fülöp SE–Gyálarét 0–4 (0–1)

Gólszerzők: Ladányi (5.), Korom (53.), Szigeti (73.), Csehó (88.)

Vármegyei IV. osztály, Tisza-Maros csoport, 22. forduló:

Nagylak–Kübekáza 2–1 (2–0)

Gólszerzők: Szueta (2.), Nagy T. (6.), ill. Barát (73.)

A vármegyei IV. osztály Tisza-Maros csoportját megnyerő Mindszent II. hétvégi sikeréről ide kattintva olvashat. A megyeegy záró fordulójának összefoglalója és nyilatkozatai pedig itt.