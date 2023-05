Az erő már a meccs elején a pályán volt, hiszen a súlyemelő Nagy Péter végezte el a kezdőütést, viszont egy fontos láncszem, a csapatkapitány Csányi Dániel hiányzott hazai oldalon, aki lázas beteg lett, így pedig a szakmai stáb nem engedte játszani.

A találkozó kísértetiesen hasonlított a miskolci második találkozóra, amelyet ugyan 3:0-ra a borsodiak nyertek meg, de a három szettben összesen nyolc pont különbség volt a csapatok között.

A szegedi harmadik összecsapás drámájáról mindent elmond, hogy két és fél órán keresztül gyűrték egymást a csapatok. Az első szettet hozta a Szeged, majd jött két vendégrészsiker 25:23-ra és 35:33-ra. A szegedi egyenlítés ugyancsak két ponton múlott, a mindent eldöntő ötödik szettet pedig 15:12-re a Miskolc nyerte meg, így a három győzelemig tartó párharcban 2:1-re vezet, a negyedik találkozót pénteken 19.30-kor rendezik meg Miskolcon, az egyetemi körcsarnokban.

– Kétféle érzés kavarog bennem: egyrészt büszke vagyok a csapatra, amely a kapitánya nélkül ilyen játékot nyújtott. Egységesek voltunk, kiválóan küzdöttünk, jó érzés volt mindezt átélni. Másrészt viszont dühös is vagyok, mert nem tudtuk lezárni és megnyerni ezt a találkozót. Pedig maximálisan megérdemeltük volna... A sport már csak ilyen, ezt tudom, és arra is megtanít, hogy ha ott a lehetőség, akkor igenis el kell venni azt a pontot. Van bennem csalódottság is, ám még egyszer mondom, ilyen sportág a röplabda. Ha egy szett közepén három-négy ponttal vezetsz, nem szabad, hogy az ellenfél visszajöjjön a meccsbe, még hozzá kell tenni néhány pontot az előnyhöz, és azt utána végig menedzselni. Ezt nem szabad megengedni a negyedik meccsen, amelyen biztos vagyok benne, hogy lesz hasonló helyzet – nyilatkozta a szegedi vezetőedző, Fésüs Erzsébet.

Vidux-Szegedi RSE–MEAFC-Miskolc 2:3 (20, –23, –33, 25, –12)

Férfi röplabda NB I liga, döntő, 3. mérkőzés. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Varga András, Sík Barbara.

Vidux-Szegedi RSE: Piti, Kasnyik, Dileo, Sarnyai, Kiss G., Pozzobon. Csere: Bodnár, Honti, Borsi (liberó). Vezetőedző: Fésüs Erzsébet.

MEAFC-Miskolc: McLaughlin, Kozsla, Komlósi, Kovács Z., Árva, Csizmadia. Csere: Szabó P., Kapusi. Vezetőedző: Bagó László.