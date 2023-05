– Hogyan talált önre a socca?

– Mindig is kedveltem a kispályás labdarúgást, űztem is, sőt saját csapatom volt. Nagyon szerettem azokat a játékosokat, akik a kispályán jól bűvölték a labdát. A tavalyi budapesti világbajnokság keltette fel a figyelmemet, meglátogattam az eseményt, majd megismerkedtem a socca magyarországi vezetőivel, akik örültek, hogy érdeklődöm a szakág iránt. Több megbeszélés után egyeztünk meg abban, hogy én leszek a délkeleti régió, így Békés, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegye régiós igazgatója.

– Hogyan indul neki a küldetésnek?

– Augusztus elején elkezdjük megszervezni mindhárom vármegyében a socca-bajnokságot. Szervezett keretek között működünk, és szeretnénk majd regionális, utána pedig országos döntőt szervezni. Vannak bőven jó csapatok ebben a régióban is, őket is szeretném segíteni abban, hogy eljussanak minél messzebbre. A soccának van Bajnokok Ligája-sorozata, illetve válogatottkerete is, utóbbiba három játékosra vonatkozó kvótám van. Ha ez a kezdeményezés ebben a régióban jól működik, a minta tovább vihető más magyarországi területekre is. A sportág hőskorában vagyunk, ez kétségtelen, és egyedi példa a mienk. Lokális szinten akadnak már remek szervezők, ám ennyire regionálisan talán még sehol sem fogtak neki a szervezkedésnek.

Mi is a socca? A Socca Hungary az International Socca Federation (ISF) hivatalos magyar partnere. A Socca Federation egy olyan nemzetközi szervezet, amely kispályás 4+1-es, 5+1-es, 6+1-es és 7+1-es tornákat szervez a világ körül. Jelenleg ötvennyolc tagország alkotja a nemzetközi szervezetet, amely idén júniusban a negyedik kispályás világbajnokságára készül a németországi Essen városában. 2018-ban Portugália (Lisszabon), 2019-ben Görögország (Kérta), 2022-ben pedig Magyarország (Budapest) adott otthont a világelit legjobb kispályás labdarúgó válogatottjainak. A „socca” kifejezés az angolszász soccer szóból lett „szlengesítve”, jelentése: kispályás foci. Magyarországon 2017 óta működik a socca szövetség, amely 2021-ig sportszervező kft-ként, majd 2022 óta országos sportszövetségként működik. Jelen pillanatban tizennégy vármegyében rendelkezik a socca vármegyei szövetséggel, ilyen Csongrád-Csanád is. A játékszabályai igazodnak a kulturális szabályokhoz, így nincs megkötés a pályaméret, a labda és a kapuk nagyságát illetően. A szabályrendszer igyekszik rugalmasan kezelni a rendelkezésre álló lehetőségeket, így több vállfaja is megjelenik a soccának az országos rendezvényeken. A hivatalos socca mérkőzések (világbajnokság, Bajnokok Ligája, Euro Cup) azonban 4×2-es kapukkal, ötös méretű labdával, 46×26 méteres műfüves pályán zajlanak 2×20 perces játékidővel és két játékvezetővel.

– Van-e valamilyen különleges igény, elvárás a bajnokságok lebonyolításával kapcsolatban?

– Nincs, inkább azt mondom, megengedő a rendszer. Eredetileg a kézilabdapályánál nagyobb területen, 5×2 méteres kapukkal rendezik ezeket a meccseket, a pályát oldalról elhagyó labdát be lehet rúgni, a büntetőt a félpályáról rávezetéses formában végzik el, becsúszás és les sincs, azaz modernizálták a futball ezen szakágát, amely nekem nagyon tetszik. Mivel Magyarországon a kispályás labdarúgást kézilabda méretű pályán, 3×2 méteres kapura játsszák, így kísérleti jelleggel, amennyiben a viszonyok ezt engedik meg, akkor a nemzetközi szövetség hozzájárulásával ilyen körülmények között is lehet bajnokságot szervezni. Viszont én már azt szeretném, hogy a regionális, de akár a vármegyei döntőt is az eredeti pálya- és kapuméretek figyelembe vételével rendeznénk meg.

– Szegeden olyan sok, erre a lebonyolításra alkalmas műfüves pálya nem igazán van...

– A Kisstadionban lévő például ilyen, de a nagy műfüves pályákat is át lehet alakítani mobil kapukkal felszerelve. Bár biztos lesz ellenállás, de tudom, hogy Szegeden vannak olyan futballszeretők, akik szívesen segítenek majd. Nem igazán szeretem a műfüvet, mert szerintem arra való, hogy rossz idő esetén se maradjon el az edzés vagy a meccs, de látom, hogy ezek megépítése a prioritás. Szeretném megjegyezni, nem valami ellen dolgozom, hanem valami mellett. Azaz nem ellenfele szeretnék lenni bármilyen eddig jól működő szerveződésnek, hanem sokkal inkább partnere.

– Mennyit számít az az időszak, amit sportvezetőként a megyei labdarúgó-szövetség elnökeként töltött el?

– Akkor is tenni akartam a futballért, most tenni szeretnék érte. Akkor, 2010-ben kétharmados többséggel öt évre választottak meg, ám hamarosan jött az átszervezés és az igazgatóságok létrehozása. Én ezzel nem értettem egyet, ezt szóvá is tettem, majd másfél év után befejeződött az elnöki munkám.

