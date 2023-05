A várakozásnak vége, a női kajak szakágat, illetve az ifjúsági korosztályt kivéve – nekik még csak tájékoztató verseny lesz – május 5–7. között Szegeden rendezik az első válogatót. A három nap alatt képet kapunk arról, ki milyen felkészülésen van túl, emellett több számban az egy héttel később esedékes hazai világkupán való indulás lesz a tét.

Merthogy a hagyományokhoz híven 2023-ban is lesz nemzetközi verseny a Maty-éren. Május 11-14. között gyorsasági és para kajak-kenu világkupa helyszíne lesz Szeged, amelyen több, mint 53 ország versenyzői állnak rajthoz. Az esemény a szurkolók számára ingyenesen látogatható, a www.szeged2023.hu oldalon minden az eseménnyel kapcsolatos információ elérhető.

Női kajakosaink számára csak a szegedi világkupa után lesz az első válogató Szolnokon, május 20-21-én. Izgalmas versenyekre számítunk, hiszen ebben a szakágban mindig sűrű és erős a mezőny. Nem lesz ez most sem másképp, hiszen a már tavaly is bizonyító fiatalok mellett két tokiói olimpiai bajnok, Csipes Tamara és Hadvina-Bodonyi Dóra is egy év kihagyás után visszatér.

No, de térjünk vissza a szegedi eseményekre. Azt még ugyan nem tudni, milyen kerettel vág neki majd a jövő heti világkupának a magyar válogatott, ám az nagyjából előre látható, hogy lesz az MVM Szegedi Vízisport Egyesületből versenyző a keretben. Az előző évek eredményei alapján ilyen például Nádas Bence, Kuli István és Nagy Bianka: a két férfi kajakos könnyen lehet, hogy egy négyesben együtt is indul, míg a szegedi kenus hölgy, Kása Péter tanítványa minden bizonnyal a tavaly oly sok sikert közösen elért társsal, a tiszaújvárosi Bragato Giadával párosban lesz érdekelt.

Rajtuk kívül a válogató alapján a csapatba kerülhetnek többen is, így Balogh Gergely, Birkás Balázs, Ozsgyáni Bence, Molnár Csanád, illetve a tájékoztató alapján Biben Karina is.

A mostani válogató hétvégén a parasportolók nem kapnak szerepet, míg a világkupacsapatban könnyen helyet kaphat Varga Katalin, Suba Róbert, sőt akár még Boldizsár Dalma is.

Ez a hónap egyébként is igen sűrű lesz, hiszen május 26–28. között a lengyelországi Poznanban újabb, ezúttal csak gyorsasági világkupa lesz.